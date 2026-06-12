Enerjide Aküye Bakış Paneli düzenleniyor

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Çevre Mühendisleri Odası iş birliğinde düzenlenen “Enerjide Aküye Bakış” paneli, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

İnşaat Mühendisleri Odası Mehmet Göze (Asi) Laboratuvar ve Kongre Merkezi’nde saat 10.00’da başlayacak panelde, enerji depolama sistemleri, batarya teknolojileri, atık pil yönetimi ve geri dönüşüm süreçleri gibi güncel konular ele alınacak.

Alanında uzman akademisyenler ve sektör temsilcilerinin katılacağı etkinlikte, enerji depolama teknolojilerinin geleceği, güvenlik kriterleri, çevresel etkiler ve sürdürülebilirlik yaklaşımları değerlendirilecek.

Panel kapsamında Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Mersin Şubesi’nden Prof. Dr. Alkan Alkaya, depolamalı güneş enerji sistemleri ve enerji yönetim sistemleri üzerine sunum yapacak. Yıldız Teknik Üniversitesi Malzeme ve Metalürji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Metin Gençten ise bataryaların geleceği, yeni teknolojiler, güvenlik ve geri dönüşüm yaklaşımlarını katılımcılarla paylaşacak.

Etkinlikte ayrıca TAP Derneği Genel Sekreteri ve Çevre Mühendisi Neslihan Boyacılar, Türkiye’deki atık pil yönetimi, yasal mevzuatlar ve Avrupa Birliği düzenlemeleri hakkında bilgi verecek. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kimya Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Demircioğlu ise enerji depolama teknolojileri, batarya ve yakıt hücresi sistemleri, riskler, atık yönetimi ve denetim çerçevesine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Panelin son konuşmacısı olan Ekovar Çevre Grup A.Ş. temsilcisi Merve Aydın ise atık lityum-iyon bataryalardan stratejik hammaddelerin geri kazanımı ve döngüsel ekonomi yaklaşımına ilişkin sunum gerçekleştirecek.

Etkinlik sonunda yapılacak değerlendirme oturumunda, enerji depolama sistemleri ve batarya teknolojileri konusunda Kıbrıs'ın kuzeyi için izlenebilecek yol haritası ele alınacak.