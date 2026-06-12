Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuellar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuellar'ı kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan ikili görüşme 1 saat sürdü.

Görüşmede, Kıbrıs sorunu, güven artırıcı önlemler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

"5+1 toplantı için çalışmalar sürecek"

Holguin, görüşmenin ardından yaptığı kısa açıklamada, Erhürman ile iyi bir görüşme yaptıklarını kaydederek, 5+1 toplantısına yönelik adımlar üzerinde çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

İleriki saatlerde Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Hristodulidis ile de görüşeceğini söyleyen Holguin, haftasonu Ankara’ya ardından da Atina’ya gideceğine dikkat çekti.

İki hafta içerisinde de Brüksel’e gitmeyi planlandığını ifade eden Holguin, daha sonra yeniden adaya geleceğini ve 5+1 toplantı için çalışmalarının sürdüreceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın görüşme ardından açıklama yapmayacağı bildirildi.