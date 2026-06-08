Erhürman – Holguin görüşmesi başladı Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşme saat 15.00’de başladı.

Holguin, adadaki temasları kapsamında bugün sabah saatlerinde Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile de bir araya gelmişti. Holguin, Hristodulidis ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le 5+1 formatında bir toplantı için çalışmalarını sürdürdüklerini ancak ne zaman yapılacağının henüz belli olmadığını kaydetmişti.

Hristodulidis ise “müzakerelerin yeniden başlayacağının duyurulacağı bir genişletilmiş konferansın hazırlanması için” çalıştıklarını vurgulamış ve süreç hakkında “ihtiyatlı iyimser” olduğunu söylemişti. Holguin’in Erhürman’la görüşmesinin ardından kısa bir açıklama yapması bekleniyor.

"Müzakerelerin yeniden başlayacağının duyurulacağı konferans için hazırlıklar başladı"

“5+1 formatında genişletilmiş bir toplantı için zemin hazırlanıyor”