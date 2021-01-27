Erhürman: "Hayatını kaybeden, hasta olan insanların bedelini kim ödeyecek?"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin halktan ve muhalefetten bilgi saklamak hakkı olmadığını belirtti, “Siz kimsiniz? Hasbelkader hükümet kurdunuz diye siz kimsiniz, hiçbir karar hakkında veri ya da bilgi veriyorsunuz" dedi.



“Sıfır vaka” varsa hükümetin kendine başarı öyküsü yazdığını ancak eğer vaka sayısı artıyorsa, halkın suçlu gösterildiğini anlatan Erhürman, “Bugünkü vakalara geliş sebebimiz nedir, güneyde çalışan işçiler mi, üç günlük karantinasız girişler mi, hangi başarı öyküsü anlatıyordunuz, şimdi bu vakalardaki artış sebebi nedir?” diye sordu.

“11 ay geçti, hemşire ve hekim ihtiyacını dile getiriyorsunuz” diyen Erhürman, uyarılarına rağmen geçmişte siyasi tercih olarak mevsimlik işçi istihdamı yapıldığını dile getirdi.



Meclis’teki konuşmasında hükümetti “ciddiyetsiz ve basiretsiz” olarak eleştiren Tufan Erhürman, şunları söyledi:



“Şeffaf olunuz dedik, dinletemedik. Sizden günlerdir verileri istiyoruz. Bu kapanma kararı madem bi bir hafta önce alınması gerekiyordu, niye almadınız, son 15 günde hayatını kaybeden insanların, hastaların bedelini kim ödeyecek? Temaslı takibinde bekleyen, karantinaya alınan insanların bedelini kim ödeyecek? Hangi lobilerle hareket ettiniz, bilmiyoruz.”

“Bir yanda ekonomi, bir yanda sağlık olmaz” diyen Erhürman, ikisini birlikte yönetilmesinin gerektiğini ifade etti.



Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:



“Öğreniyoruz ki Sağlık Bakanı bir hafta ya da onbeş gün kapanma zorunluluğundan söz ediyor. Kozmik odada saklanan verilerle bunu söylüyor. Sağlık Bakanı bunu söylerken, pazartesi karar çıkıyor, Lefkoşa’da okullar yüz yüze eğitime açılıyor. Salı günü bu kez Lefkoşa kapanıyor. Bu nasıl mantıktır, bu nasıl değerlendirme kapasitesidir? Pazartesi okulları yüz yüze açmaktan, Salı günü kapanma noktasına nasıl geliyoruz?"

"Hiçbir konuda istişare yapmadığınız ve ben bilirim dediğiniz için memleket bu noktaya geldi" diyen Erhürman, özel sektör çalışanları açısından yaşananın da tam bir facia olduğunu dile getirdi.

Erhürman “Gördük ki geride kalan 11 ayda bu anlamda da bir hesaplama ve planlama yapılmamıştır” şeklinde konuştu.

Tufan Erhüman ayrıca, üçüncü kalp nakli nedeniyle emeği geçen tüm hekimlere takdirlerini iletti, hayatını kaybeden gençlerin ailelerin de acısını paylaştı.