Erhürman: “Görüşme talebine yanıt vermedik iddiası doğru değil”

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, Nisan ayında yapılması gündemde olan liderler görüşmesine ilişkin tartışmalara açıklık getirdi. Erhürman, Kıbrıs Rum liderliğinden görüşme talebi geldiğini doğrularken, bu talebe yanıt verilmediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Erhürman, müsteşar Mehmet Dana’nın görüşmenin formatı konusunda muhatabıyla temas halinde olduğunu belirterek, herhangi bir görüşme talebinin reddedilmesinin ya da yanıtsız bırakılmasının söz konusu olmadığını ifade etti.

Göreve geldikleri günden bu yana daha sık ve yoğun temas talebinin kendileri tarafından dile getirildiğini kaydeden Erhürman, resmi format dışında sosyal görüşmelerin de önerildiğini ancak bunun Kıbrıs Rum liderliği tarafından reddedildiğini hatırlattı.

Hala Sultan Tekkesi ziyareti engeline tepki

Erhürman, Ramazan Bayramı dolayısıyla Hala Sultan Tekkesi’ne yapılması planlanan toplu ziyaretin engellenmesine de tepki gösterdi. Daha önce birçok kez gerçekleşen ziyaretin, geçerli olmayan gerekçelerle ertelenmesi ve sınırlandırılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Erhürman, bu tutumun Birleşmiş Milletler yetkililerinin bilgisi dahilinde olduğunu ve uluslararası toplumun tüm kademelerine taşınacağını ifade etti.

“Kiracıköy-Eylence bağlantısında sorumluluk bize yüklenemez”

“Kiracıköy-Eylence bağlantısı” konusuna da değinen Erhürman, yaptıkları önerilerin reddedildiğini ve bu durumun BM, AB yetkilileri ile büyükelçilere açıkça aktarıldığını söyledi. Buna rağmen, sorunun çözülmemesinin Kıbrıs Türk tarafına yüklenmeye çalışılmasının gerçekle bağdaşmadığını belirtti.

Erhürman, geçiş noktalarına ilişkin herhangi bir ekonomik, askeri ya da siyasi motivasyonlarının olmadığını vurgulayarak, tek amaçlarının iki toplum arasındaki günlük yaşamı kolaylaştırmak, temas ve güveni artırmak olduğunu ifade etti.