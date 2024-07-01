Erhürman: Gereksiz tartışmalarla vakit öldürmenin zamanı değil, memleket elimizden gidiyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, gereksiz tartışmalarla vakit öldürmenin zamanı olmadığına dikkat çekti ve “Memleket elimizden gidiyor” ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs TV’de Ahmet Kaptan’ın sorularını yanıtlayan Tufan Erhürman, geçtiğimiz hafta yaptığı Ankara ziyaretini de değerlendirdi ve yaptıkları görüşmelerle ilgili bilgi verdi.

“Geri döndürülemez zararlar veriyorlar”

Kontrolsüz nüfus artışı sorunundan bahseden Erhürman, söz konusu sorunla, yabancı düşmanlığı konularının tartışmaya başlandığını belirtti. Ülkede bazı şeylerin kontrolsüz bir şekilde büyümeye devam ettiğini kaydeden Erhürman, ülkedeki üniversite sayısının da kontrolsüz bir şekilde arttığına dikkat çekti. Erhürman, ülkenin ölçeğinin, 23 üniversiteyi denetleyecek ölçekte olmadığının altını çizdi. “Milli Eğitim Bakanlığında kaç müfettişle 23 üniversiteyi denetleyeceksiniz?” diye soran Erhürman, tüm sorunların birbiriyle bağlantılı olduğunu vurguladı. Ülke ölçeğini dikkate alarak kontrollü biçimde büyümenin önemine işaret eden Erhürman, “Beni en çok endişelendiren gelişme, kontrolsüz büyümedir. Bunlar, geri döndürmekte de zorlanacağınız şeylerdir. Bu ülkeyi yönetiyorum diye iddia eden arkadaşlar, geri döndürülemez zararlar da vermeye başladılar” diye konuştu.

Ankara ziyareti: Dört konu başlığı…

Özgür Özel’in, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı olduktan sonra ilk ziyaretini Kıbrıs’a yaptığını anımsatan Erhürman, ekibiyle birlikte partilerini de ziyaret ettiğini söyledi. Ardından gelen davetle Ankara’ya gittiklerini ifade eden Erhürman, Ankara’da CHP’nin yanı sıra, Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve bazı gazetecilerle de görüşmeler yaptıklarını kaydetti. TOBB ile ekonominin gidişatını görüştüklerini belirten Erhürman, Adalet ve Kalkınma Partisi’nde başkan vekili Mustafa Elitaş ile görüşme gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Görüşmelerde dört konu başlıklarının olduğunu dile getiren Erhürman, “Bizim dört başlığımız vardı. Biri Kıbrıs sorunundaki gelişmelerdi. Diğeri ise Türkiye’ye gidip de giremeyen insanlarımızın sorunuydu. Mülkiyet ve Hizbullah tehditleri de diğer konu başlıklarıydı” diye konuştu.

“Diyalog kurma fırsatı yakaladık”

Ankara’da yaptıkları görüşmeler hakkında bilgi veren Erhürman, “Kendi görüşlerimizi ayrıntılı olarak paylaşma fırsatı yakaladık. Diyalog, monolog olmayan şeydir. Önemli olan karşı tarafı dinleyip anlamak ve karşı tarafın da sizi dinleyip anlamasıdır. Diyalog eksikliği vardı, bu diyaloğu kurma fırsatı yakaladık” dedi. Kıbrıs sorunuyla ilgili neyi yanlış bulduklarını ve ne istediklerini anlatma fırsatı da yakaladıklarının altını çizen Erhürman, Ankara’da gazetecilerle yaptıkları görüşmenin önemine de işaret etti. Tufan Erhürman, “CTP olarak, KKTC’nin iç gündemini Türkiye ile konuşma tavrı içerisinde hiç olmadık. Türkiye’den bir şey talep edelim de aranje olsun yaklaşımımız da olmadı. Bizim kurduğumuz diyalog hem Türkiye’yi hem KKTC’yi ilgilendiren meseleler üzerinedir” dedi.

“Liyakatsızlık haf safhada”

Mülkiyetle ilgili yaşanan krizin, inşaat sektörünü de olumsuz etkilediğini belirten Erhürman, yükseköğretimde yaşanan sorunlardan söz etti. Tufan Erhürman, “Normal şartlarda, bu sorunlar varken ülkeyi yönetenlerin uykularının kaçması gerekir” dedi. Ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin, bambaşka bir alemde yaşadıklarını vurgulayan Erhürman, “Ezberlenmiş cümlelere sürekli tekrar ediliyor. Bu, Kıbrıs Türk halkını hiçbir yere taşımaz” ifadelerini kullandı. Bürokraside, bir “kalite kaybı” da oluşturulduğunu dile getiren Erhürman, bu sorunların nasıl giderilebileceğini sordu. Liyakatsızlığın hat safhaya vardığı bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Erhürman, “Belli kurumlar bürokrasisiyle tanınırdı bu ülkede. Onu da biçtiler, bitirdiler” dedi. “Gereksiz tartışmalarla vakit öldürmenin zamanı değil, memleket elimizden gidiyor” diyen Erhürman, geçen her günün, memleketin, çocukların aleyhine çalıştığının altını çizdi.