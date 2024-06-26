Erhürman, gazetecilerle kahvaltıda buluştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman bu sabah Ankara Gazeteciler Cemiyeti tarafından organize edilen kahvaltıda, bazı gazetecilerle bir araya geldi. Genel Başkan Tufan Erhürman'a Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros da eşlik etti.

Gazeteciler Yusuf Kanlı, Murat Yetkin, Zeynep Gürcanlı, Yıldız Yazıcıoğlu ve Barçın Yinanç'ın katıldığı toplantıda Erhürman, gazetecilerin güncel konular ve Kıbrıs sorunuyla ilgili sorularını yanıtladı.