Erhürman, Fransa Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano’yu kabul etti
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün parti genel merkezinde Fransa’nın Kıbrıs Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano’yu kabul etti.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün parti genel merkezinde Fransa’nın Kıbrıs Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano’yu kabul etti. Erhürman’a kabulde, Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros eşlik etti.
Görüşmede, Kıbrıs çözüm sürecine, bölgesel gelişmelere ve Kıbrıs Türk toplumu ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine dair istişarelerde bulunuldu.
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Etiketler : ctp, tufan erhürman, Salina Grenet-Catalano