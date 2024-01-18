Erhürman: Doğru yöntemleri uygulayarak üretime sahip çıkmalıyız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), geçtiğimiz gün Güzelyurt’ta narenciye üreticileriyle bir araya gelerek sorunları dinledi. CTP Güzelyurt İlçesi tarafından Kıbrıs Türk Belediye Çalışanları Sendikası (Bel-Sen) Lokali’nde gerçekleştirilen toplantıya Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, MYK üyeleri, milletvekilleri, Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, İlçe Yönetim Kurulu ile Güzelyurt İlçesi Narenciye Komitesi üyeleri katıldı. Toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Turgut Akçın, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu ve Güzelyurt – Lefke Üreticiler Birliği Başkanı Sami Dayıoğlu ile bu birliklerin üyeleri de hazır bulundu.

Gulamkadir: Amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Güzelyurt’ta üretimle ilgili çok ciddi bir kriz ortamı olduğuna vurgu yaptı. Güzelyurt’un en büyük sorunlarının narenciye ve Güzelyurt Hastanesi olduğunu dile getiren Gulamkadir, Güzelyurt İlçesi olarak bu sorunlara çözüm bulma amacı ile bu toplantıyı organize ettiklerini ifade etti. Gulamkadir, “Amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek” dedi. Üreticilerin aktaracağı sorunlar ışığında politikalarını ve çözüm önerilerini şekillendireceklerini kaydeden Gulamkadir, amaçlarının Güzelyurt halkına hizmet etmek olduğunu söyledi. Gulamkadir konuşmasının sonunda, toplantıyı organize etmek için katkı koyan 3 birlik başkanına teşekkür etti.

Erhürman: Üreticinin üretimden kopmamasına ihtiyacımız var

Toplantı esnasında söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, doğru yöntemleri uygulayarak üretime sahip çıkmaları gerektiğini vurguladı. Üreticilerden aldıkları bilgiler doğrultusunda politikalarını şekillendireceklerini ifade eden Erhürman, en kısa zamanda bir çalıştay yapılıp sorunların masaya yatırılmasını ve çözüm önerilerinin ortaya çıkması gerektiğini belirtti. Teşviklendirmenin planlama üzerinden yapılması gerektiğine işaret eden Erhürman, bu planlamanın yapılabilmesi için istikrarlı bir hükümet yapısının şart olduğunu söyledi. Sürekli değişen hükümet yapılarında bu tip sorunların çözülmesinin zor olduğuna değinen Erhürman, sorunların çözümü için kooperatifleşmeyi işaret etti.

Tüm bunları konuşmak için bir çalıştaya ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Erhürman, ”Doğru yöntemleri uygulamazsak üretilen ürünleri değiştirmenin bir manası kalmaz. Hepimiz inanıyoruz ki bu ülkede hepimizin üretmeye ve üretimin sürdürülebilirliğine ihtiyacımız var. Üreticinin üretimden kopmamasına ihtiyacımız var” dedi. Üretimin değerinin pandemi döneminde bir kez daha anlaşıldığına değinen Erhürman, “Bunu unutma hakkımız yok. Sorunlarımızı çözüp üretimi kurtarmamız lazım” dedi. Yeşillenme hastalığıyla ilgili de hemen bir girişim yapacaklarını ve hükümet yetkilileriyle görüşeceklerini belirten Tufan Erhürman, üreticilerin bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak istediklerini söyledi.

Üretici birliklerinden hükümete ortak çağrı: Ürün dalında kaldı, hemen çözüm bulunmalı

CTP Güzelyurt İlçesi tarafından organize edilen görüşmeye katılan üretici birlikleri ise Mandorayı Rusya ve Kuzey Irak gibi ülkelere ihraç ettiklerini, burada yaşanan savaşlardan dolayı ihracatın durduğunu vurguladılar. Kıbrıs’ın kuzeyinde yeşillenme hastalığı bulunduğunu belirten üreticiler, bundan dolayı sıkıntı yaşadıklarını aktardılar. Ayrıca üretim maliyetlerinin dövize endeksli olmasından ötürü de çeşitli sorunlar yaşayan üreticiler, buna bağlı olarak elektrik ve su maliyetlerinin de artmasından dolayı emeklerinin karşılığını alamamaktan dert yandı. Üreticiler, halen daha narenciyenin dalında kaldığını, ürün fiyatının hala açıklanmadığını, teşviklerin açıklanmasında da hükümetin geç kaldığını söylediler. Üreticiler ayrıca, ihracattaki sorunların aşılması için hükümet ve muhalefetin birlikte çözüm üreterek sorunu aşması gerektiğine değindi.

CYPFRUVEX, ihracatta yetersiz kalıyor

En büyük sorunlarının ürettikleri malları pazarlayamamak olduğuna değinen üreticiler, CYPFRUVEX’in gerek ürünleri işleme, gerekse ihracat konularında yetersiz kaldığını belirtti. Mandora gibi kısıtlı hasat dönemi olan ürünlerde kesim ekiplerinin Türkiye’den geldiğini aktaran üreticiler, ekiplerin ya gelmediğini, ya da geç geldiklerini dile getirdiler.