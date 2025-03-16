Erhürman: "Çocuklarımızın cepheleştirilmesine, daha fazla kamplara bölünmesine asla müsaade etmeyeceğiz"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin okullarda başörtüsüyle ilgili aldığı kararın toplumu ayrıştıracağını belirterek sert tepki gösterdi. Erhürman, böyle bir düzenlemenin laik eğitim ve bireysel özgürlükler açısından ciddi tartışmalara yol açacağını vurguladı. Eğitimle ilgili bu tür önemli kararların, geniş çaplı istişareler yapılmadan alınmasının yanlış olduğunu ifade ederek, yetkili kurulların acilen toplanmaya çağırdı.

Erhürman'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımı şöyle:

Bone üzerine bandana…

Böyle bir tüzük değişikliği yaptığınız zaman toplumda “laik eğitim” ve “özgürlükler” üzerinden bir tartışma, hatta cepheleşme yaratacağınızı bilmiyor olamazsınız (bilmiyorsanız, ülkeyi yönetme gibi bir işe zaten soyunamazsınız).

Bunun gibi, tartışmaya, cepheleşmeye açık ve yanı başımızda, Türkiye’de yıllarca önemli sorunlar yarattığı bilinen bir alanda bir düzenleme yapmayı gündeminize aldıysanız, bunu etraflıca değerlendirir, yetkili kurulları toplar, başta öğretmenler olmak üzere, ilgili ve özellikle de uzman tüm kesimlerle gerekli istişareleri yapmadan böyle bir karar üretmezsiniz.

Böyle bir kararın İlahiyat Koleji’nde de, diğer okullarda da bugüne kadar yapılan uygulamaları, doğal olarak tüm öğrencileri, okul idarelerini, öğretmenleri etkilemesi, sıkıntıya ve zor duruma sokması umurunuzdaysa tabii!

Bir de küçücük çocuklarımızın bu tartışmalardan olumsuz etkilenmesinin, zaten sorunlar yumağına dönüştürdüğünüz eğitimin, bugüne kadar olmayan bir sorun eklenerek daha da keşmekeşe dönüşmesinin gailesini çekiyorsanız eğer!

Bone üzerine bandana!.. Ne kadar yaratıcı bir “çözüm” değil mi? “Becerdiniz” ve yarattığınız bin bir türlü sorunla zaten uğraşmak zorunda bıraktığınız toplumu bir de bu cepheleşmenin içine soktunuz.

Tartışan büyükler belki ama konu çocuklar. Ve hepsinin bu tartışmalara erişimleri var. Hangisi okurken kafasından ne geçiyor, bu tartışma hangisini nasıl etkileyecek tahmin etmek mümkün değil. Kim ne derse desin, an itibarıyla bu tartışmanın içine girip ördüğünüz saçmalık duvarına yeni taşlar dizmek niyetinde asla değilim. Konu çocuklarımız ve sorumlulukla davranmak şart.

Derhal yetkili kurulları toplayın, uzman görüşlerini alın ve akla, mantığa uygun, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni de, laikliği de, özgürlükleri de bir arada değerlendirerek, olmayan ve sizler tarafından yaratılan sorunu çözecek kararları üretin. Biz de buradayız!..

Kim ne için, ne kadar uğraşırsa uğraşsın, bu ülkede bunca sorunla uğraşmak zorunda bırakılan insanlarımızın, özellikle de çocuklarımızın cepheleştirilmesine, daha fazla kamplara bölünmesine asla müsaade etmeyeceğiz.