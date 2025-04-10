Erhürman: Çocuklar üzerinden böl ve yönet ya da böl ve kazan oyunu oynanamaz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bu yaştaki çocuklar üzerinden böl ve yönet ya da böl ve kazan oyunu oynanamaz” ifadelerini kullandı. Hakikat Web TV’de Güven Arıklı’nın konuğu olan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Kendi yarattıkları kriz, Meclis’i de krize soktu”

Okulun kuralların, öğretim yılının başında koyulduğunu belirten Erhürman, eğitimde bir düzenleme yapılacaksa, bunun senin ortasında yapılamayacağını vurguladı. Eğitimde konunun çocuklar olduğunu ve bir karar alınacaksa enine boyuna konuşulması gerektiğinin altını çizen Erhürman, bir gecede aniden tüzük değişikliği getirildiğini ve tepkiler sonucunda tüzüğün geri çekildiğini anımsattı. “Yeni bir tüzük değişikliği yapmayalım, çalıştay yapılsın denildi” diyen Erhürman, ilerleyen günlerde aniden başka bir tüzüğün ortaya çıktığını kaydetti. Gelen tepkilerinden ardından, Meclis’te UBP Grubunun saatlerce toplantı yaptığını söyleyen Erhürman, “Meclis de açılmadı. Kendi yarattıkları kriz, Meclis’i de krize soktu” diye konuştu. Eylemin gerçekleştirildiği sırada yeni bir tüzüğün ortaya atıldığını vurgulayan Erhürman, “Bu işin nasıl gayri ciddi şekilde ele alındığı da ortada” dedi. Eğitimde bir değişiklik yapılmaya çalışıldığını ve dört kere değiştirildiğini belirten Erhürman, konunun nasıl ciddiyetsiz bir şekilde ele alındığının apaçık ortada olduğunun altını çizdi. “Ben eylemdeydim. Eylemde, pek çok UBP önde gelenini, DP önde gelenini gördüm. Nerede doğmuş olursa olsun pek çok insanımızı bir arada gördüm” diyen Erhürman, eylemde olan herkesin bire bir aynı cümle üzerinden o eylemde olmadığını fakat ortaklaşan nokta bulunduğunu belirtti.

“Burada insanları herhangi bir şekilde bölüp parçalamanız mümkün değil”

Tufan Erhürman, “Burada insanları herhangi bir şekilde bölüp parçalamanız mümkün değil. Siz bölmeye çalışırken kendi içerinizde bölünüyorsunuz. Sorun yokken yarattınız” dedi. “Olması gereken, kargaşanın ortadan kaldırılması için bu metnin ortadan kaldırılmasıdır” diyen Erhürman, zaten okulların içerisinde birçok fırsat eşitsizliğinin bulunduğuna işaret etti. Eğitimi sabote etmeye kalkmış bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu ifade eden Erhürman, “Sen çocukları birbirine kırdırma noktasına getiriyorsun” dedi. Öğretmenlerle velilerin, öğrencilerle öğretmenlerin karşı karşıya getirilmeye çalışıldığını kaydeden Erhürman, kendine hükümet diyen yapının böyle bir sorumsuzluk yapamayacağının altını çizdi. Ne yaptığını bilmeyen, eğitim sistemi içerisine bomba atan bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu dile getiren Erhürman, dönemin bitmesine iki ay kala böyle bir şey yapılmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı. Tufan Erhürman, “Benim esas derdim çocuklardır. Bu yaştaki çocuklar üzerinden böl ve yönet ya da böl ve kazan oyunu oynanamaz” diye konuştu ve söz konusu durumun bir oyun olduğunu belirtti. Hükümet partilerinden insanların da söz konusu durumun yanlış olduğunu söylemeye devam ettiğini vurgulayan Erhürman, “Cumhurbaşkanı da son dönemde bu işlerin içerisine girdi. Bakanlar kurulu toplantılarına başkanlık etti. Ortalığı birbirine kattılar” dedi.

“Berova önce Maliye Bakanı olup bizi şaşırttı, şimdi de din alimi oldu”

Yapılan tüzükte, üç satırın bile Türkçe olarak doğru yazılmadığına dikkat çeken Erhürman, “Bu durum, tüzüğün ne kadar çalakalem yaptığının göstergesidir. Eğitimde bir düzenleme yapacaksan, boğazın dokuz boğum olması lazım. Çocuklardan bahsediyorsun” diye konuştu. Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın açıklamalarıyla ilgili de konuşan Erhürman, “Sayın Özdemir Berova önce Maliye Bakanı olup bizi şaşırttı, şimdi de din alimi oldu” diye konuştu. Söz konusu metnin ortadan kaldırılması gerektiğine işaret eden Erhürman, “Bu durum, dönemin ortasında bu kadar çalakalem, ciddiyetsiz şekilde yapılabilecek bir iş değildir. Sen, bütün bunları yaparken esas meselen, bu memleketi Türkiye’yi sevenler ve sevmeyenler diye ayırmaktır. İnsanları hala ayırmaya çalışıyorsun” dedi. Tufan Erhürman, “Bu yaratılan saçmalık üzerinden bir tek çocuğumuzun saçının teline zarar gelirse, onlara dünyayı dar edeceğim” ifadelerini kullandı. “Benim ülkemi, insanımı böldürmeye çalışıyorsa birileri, benim görevim böldürtmem demektir” diyen Erhürman, meselenin çocuklar olduğuna dikkat çekti. Erhürman, “Bu arkadaşların kodları çözüldü, kimse bu memleketin halkını, doğum yeri esasına göre bölmeye-parçalamaya kalkmasın” dedi.