Erhürman: “Bu sözler üzerine yorum yapmak mümkün görünmüyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Güzelyurt'taki işçilerin durumu hakkında Cypruvex'ten gelen açıklamalarla ilgili kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erhürman açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Güzelyurt'taki işçilerle ilgili Cypruvex'ten "resmi" açıklamalar:

1. "İşçilere pasaportlarını versek güneye kaçarlardı, paralarını ise toplum huzurunu bozmasınlar diye tuttuk".

2. "Yattıkları yerde kalmayı kendileri istediler. Bu insanların yaşam tarzı bu. Bir tencere yemek pişirirler ve kendileri elleriyle tencereden yerler. Ben mi değiştireceğim kültürlerini?"

3. “Konu sadece dramatize edildi. İsterseniz villada yaşayın, ben de sizleri pislik içinde yaşar gibi gösterebilirim"...

Bu sözler üzerine bir şey söylemek ya da yorum yapmak bana mümkün görünmüyor. "İnsan hakları" sözcükleriyle başlayayım, bir şeyler söyleyeyim diyorum ama boğazım düğümleniyor..."