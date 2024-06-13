Erhürman: “Bu aralar ‘hükumet’in Besin Maddeleri Tüzüğü üzerinde tepişme dönemi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Besin Maddeleri Tüzüğü”nde yapılan değişikliklere değindi, Gıda Mühendislerinin, tüketicilere "etiketleri mutlaka okuyun" çağrılarını hatırlattı.

Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde:

“Bu aralar 'hükumet'in Besin Maddeleri Tüzüğü üzerinde tepişme dönemi. Zırt pırt değişiklik yapılıyor. Her zamanki gibi başta Gıda Mühendisleri Odası olmak üzere, ilgili kurumlar ve uzmanlarla istişare yapmadan.

Tüzükte bir madde var. Gıda maddeleri üzerindeki etiket bilgileri Türkçe ve/veya İngilizce olacak diyor. Orijinalinde başka bir dilde ise, çevirisi yapılacak ve çeviriyi içeren etiket ürünün üzerine yapıştırılarak ülkeye girecek.

Anlaşılan ithalatçılar şikayetçi olmuş. Ülkeye girmeden etiket yapıştırılması sıkıntılı. Girdikten sonra, tüketiciye ulaşmadan önce yapıştırılması yeterli. Buraya kadar anlıyorum.

Ama bu şikayet üzerine Bakanlar Kurulu tüzüğü değiştiriyor ve İngilizce ve/veya Türkçe içerikli etiketin yapıştırılması şartını tamamen kaldırıyor. Şimdi tüzükte böyle bir şart yok.

Gıda Mühendisleri de tüketicilere 'etiketleri mutlaka okuyun' diye çağrı yapıyor durmadan! Gelin görün ki bu durumda etiketin yalnızca Arapça, Çince, vs. olmasının önünde hiçbir engel yok! Tüketici anlamazsa anlamasın!

Hani beceriksiz, basiretsiz dediğimizde kızıyor ya bilirleri. Bakanlar Kurulu'nun yaptığı/yapamadığı 'iş' bu! Ağır geldiyse 'basiretsiz', 'beceriksiz' lafları, siz bir kelime bulun, onu söyleyelim!”