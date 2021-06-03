Erhürman: “Bizim müteahhitlerimiz köy yollarını yapacak uzmanlığa sahip değil mi?”



CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hükümet’ e sorular yöneltti, köy yollarının yerli müteahhitlerce yapılmasının özellikle de bu sıkıntılı dönemde önemine işaret etti.

“Bizim müteahhitlerimiz köy yollarını yapacak uzmanlığa sahip değil mi?” diye soran Erhürman, daha önce "köy yollarına ilişkin ihaleler burada açılacak" açıklamaları yapılmışken, hükumetin bundan haberi dahi olmaksızın işlemin bu yönde yapılmamış olmasını da eleştirdi.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“1. Bizim müteahhitlerimiz köy yollarını yapacak uzmanlığa sahip değil mi?

2. Köy yollarının buradaki müteahhitlerce yapılması, inşaat sektörünün pek çok yan sektörü de etkilediği dikkate alınırsa, özellikle de bu sıkıntılı dönemde ekonomi açısından önemsiz mi?

3. Daha önce "köy yollarına ilişkin ihaleler burada açılacak" açıklamaları yapılmışken, hükumetin bundan haberi dahi olmaksızın işlemin bu yönde yapılmamış olması normal mi?

Bu soruların yanıtları hükumetin umurunda mı?!! #yönetmiyorsunuz #buhalkumurunuzdadeğil”