Müteahhitler ayağa kalktı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), köy yolları ve bazı üst yapı işlerinin olduğu 322 kilometrelik yol yapım çalışmasının Türkiye’de faaliyet gösteren iki firmaya ihalesiz olarak verilmesi üzerine eylem kararı aldı.

Şubat ayında Türkiye’de, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dahil birçok yetkili isim ve kurumla temaslar yapan, aralarında İnşaat Müteahhitler Birliği’nin de olduğu Ekonomik Örgütler Platformu, ülkede yapılacak işlerle ilgili İhalelerin Ankara’da çıkması konusunda tepkisini de iletmiş, ‘yerli müteahhitler yapsın’ talebinde bulunmuştu.

YENİDÜZEN

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), köy yollarının ve bazı üst yapı işlerinin Türkiye’den gelen iki firmaya ihalesiz olarak verilmesi üzerine eylem kararı aldı.

Yönetim Kurulu'nun eylemlere ilişkin değerlendirme aşamasında olduğunu ifade eden Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, çok ciddi bir moral çöküntüsü içinde olduklarını anlattı, “Bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.

Her zamanki gibi hükümetin ilgisizliği ve beceriksizliğinin bedelini ödediklerini ifade eden Gürcafer, konuyla ilgili tepkilerini ortaya koyacaklarını belirtti.

“Pandemide tüm imkânlarımızı yerli emekçiler için seferber edilmesini beklerken böyle bir durumla karşı karşıya kalmak bizim için çok üzücü. Birçok firma buna umut bağlamıştı, gelinen noktada tüm umutlar yerle bir oldu”

Ülkede toplam 322 Kilometrelik yol çalışması yapılacağını, bunun içinde Güzelyurt-Lefke ve Mağusa-Karpaz yolunun tamamlanması, 27 köy bağlantı yolunun yapımıyla ilgili birçok işin bulunduğunu anlatan Gürcafer, “Bu ihalelerle yerli firmalara bir buçuk 2 yıllık bir uğraş çıkabilirdi, ekonomik olarak da bu bizi çok rahatlatırdı. Pandemide tüm imkânlarımızı yerli emekçiler için seferber edilmesini beklerken böyle bir durumla karşı karşıya kalmak bizim için çok üzücü” yorumunu yaptı.

“Birçok firma buna umut bağlamıştı, gelinen noktada tüm umutlar yerle bir oldu”

“Bu ihalelerle yerli firmalara 1.5, 2 yıllık bir uğraş çıkabilirdi, ekonomik olarak da bu bizi çok rahatlatırdı. Bu işin peşini bırakmayacağız. Eylem tipini belirleyip harekete geçeceğiz”

Özellikle pandemi döneminde burada ihaleye çıkılacağı ve yerli firmalarla çalışılacağı öngörüsü taşıdıklarını anlatan Gürcafer, birçok firmanın buna umut bağladığını ve gelinen noktada tüm umutların yerle bir olduğunu anlattı.

Şubat'ta ekonomik örgütler olarak Türkiye'ye temaslarında, ihalelerin yerli müteahhitlerce yapılmasını da görüşüldüğü ve olumlu yanıt aldıklarını anımsatan Gürcafer, "Bu adımla aslında o görüşme sonrasında art niyet aramıyorum. Bu ihalelerin neden Türkiye'de değil de Kıbrıs’ta açılmasını istediğimizi, birlikte ortaklık içinde iş yapma isteklerimizin nedenini Türkiye’de izah ettiğimizde, bize buradaki yetkililerin konuyu orada hiç detaylı izah etmediği söylenmişti" şeklinde konuştu.

“Defaten kendirline sorduk, cevap alamadık. Karşı taraf da (Türkiye) ne kadar bekleyecek ki?”

“Bu ihalelerin neden Türkiye'de değil de Kıbrıs’ta açılmasını istediğimizi, birlikte ortaklık içinde iş yapma isteklerimizin nedenini Türkiye’de izah ettiğimizde, bize buradaki yetkililerin konuyu orada hiç detaylı izah etmediği söylenmişti"

Türkiye’den döndükten sonra ülkedeki yetkililere de izahatta bulunduklarını anlatan Gürcafer, “Biz Türkiye’den dönünce, buradaki TC Koordinatörlüğü, Karayolları Dairesi ile birlikte çalıştığını duyduk. Bizim teknik ekipmanlarımız gibi birçok konuda veri sitenmiş, inceleme başlatılmıştı.” diyerek, hükümetin konuya eğilmediğinden yakındı.

Başbakan, ilgili bakanlıkları ve teknik dairelerin bu konuya eğilmediğini savunan Gürcafer, yeteri kadar uğraş verilmediğini dile getirdi. “Defaten kendirline sorduk, cevap alamadık. Karşı taraf da (Türkiye) ne kadar bekleyecek ki? Yoluna devam etti.” dedi.