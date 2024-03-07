Erhürman: Beceriksizlikleri her alana zarar veriyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin her konuda beceriksizlik sergilediğini ve bunun sonucunda birçok alana geri döndürülemeyecek zararlar verildiğini vurguladı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet Lefkoşa Otobüs Terminali’nde toplu taşımacılarla bir araya geldi. Erhürman’a, CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın, milletvekilleri Ürün Solyalı, Sami Özuslu ve Biray Hamzaoğulları da eşlik etti. Ziyaret sırasında konuşma yapan Erhürman, 2024’ün erken seçim yılı olacağının altını çizdi. Toplu taşımacıların sorunlarını dinleyen CTP heyeti, çözüm önerilerini de paylaşma fırsatı yakaladı.

“Ekmeğin fiyatını bile belirleyemediler”

Ziyarette söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bir ayın içinde somun ekmeğin fiyatı 5 kere değişir mi?” diye sordu. Euro’nun Türk Lirası karşısında tarihi zirvede olduğu dönemde, ekonominin güneye kaymasından da söz eden Erhürman, adına hükümet denen yapının hiçbir konuda adım atmadığını, ülkeyi yönetilmediğini vurguladı. Tufan Erhürman, ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin her konuda beceriksizlik sergilediğini ve bunun sonucunda birçok alana geri döndürülemeyecek zararlar verildiğini vurguladı. Çok sayıda insanın ekmek ya da yumurta alırken sıkıntı yaşadığını ifade eden Erhürman, hayat pahalılığına dikkat çekti ve özellikle de zorunlu tüketim maddelerinin maliyetleriyle ilgili bir çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.