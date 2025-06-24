Erhürman, AB Kıbrıs Özel Temsilcisi Johannes Hahn’ı kabul etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün Avrupa Birliği (AB) Kıbrıs Özel Temsilcisi Johannes Hahn’ı Parti Genel Merkezi’nde kabul etti.

örüşmede Hahn’a Kıbrıs Çözüm Destek Birimi ve AB Kıbrıs Temsilciliği yetkilileri, Erhürman’a ise Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros eşlik etti. Toplantıda, Kıbrıs barış tesisi sürecindeki çıkmazın aşılmasıyla ilgili çabalar çerçevesinde CTP’nin konuya dair görüş ve pozisyonu, mülkiyet konusu, Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) ile ilgili gelişmeler, Schengen üyeliği süreci ve AB ile ilişkiler ele alındı.