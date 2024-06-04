Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi (AYM), TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararname ile Merkez Bankası başkanı atama yetkisini oybirliğiyle iptal etti.

AYM, CHP'nin 703 sayılı KHK'nın bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açtığı davayı 6 yıl sonra karara bağladı.

Anayasa Mahkemesi, Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanını görev süresi dolmadan değiştirme yetkisini iptal etti ve TBMM’den yetki alınmadan yapılan bu değişikliklerin anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Kararla 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) 151. maddesinin (h) ve (j) bentlerinin anayasaya aykırı olduğuna hükmedildi.