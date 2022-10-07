Erdoğan, Geçitkale’ye işaret etti, “Karpaz’da da benzer şeyler olabilir” dedi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prag'daki Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye’nin, Karpaz’a askeri bir üs hazırlığı içinde olup olmadığına dair soru üzerine Erdoğan, Geçitkale Havaalanı’na konuşlanan “İHA ve SİHA”lara işaret ederek, Karpaz’da da benzer bir üssün kurulabileceğini ima etti, “bunun bir hak olduğunu” söyledi:

“Bu konuda biliyorsunuz biz kimsenin düşünmediği bir dönemde ne yaptık? İlk işimiz İHA’ları, SİHA’ları Kuzey Kıbrıs’a yerleştirdik. Şu anda İHA ve SİHA’larımız oradalar ve bu söylediğiniz yerle ilgili konuda da yine benzer şeyler olabilir. Bunun olması da zaten haktır. Çünkü Kuzey Kıbrıs’ı dört bir yandan, her yönüyle bizim sağlama almamız lazım. Olsa da olmasa da zaten bizim şu anda kendi ana karamızdan uçaklarımız kalktığı anda zaten anında Kuzey Kıbrıs’ta. Herhangi bir sıkıntı orada da söz konusu değil. ”

Anastasiadis ile görüşmesi…

Prag’da, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile yaptığı ve fotoğrafları basına yansıyan görüşmeye ilişkin de konuşan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bir de bu akşam Anastasiadis, illa bir görüşelim, konuşalım filan dedi. Araya birilerini de soktu. Dedim ki “Başkan sen şimdi zaten gidiyorsun”. İki ay sonra ayrılıyor. Dedim “Böyle bir zamanda bunlar konuşulmaz.” Ayrıca dedim ki “Siz hep bir yerden bir talimat alıyorsunuz. Bu talimatlarla falan zaten bu işler yürümez.” Onun için bunların ipiyle kuyuya inilmez. Aksi takdirde kuyuda kalırsın.”