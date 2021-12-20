Erdoğan, “dolaylı faiz” artırdı, TL’deki erime durdu

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki farkı vatandaşa ödeyeceğiz, stopaj vergisi olmayacak” dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından önce 18,36 seviyesine kadar yükselen dolar/TL kuru, açıklamanın ardından saat 22:00 itibarıyla 13.4'e geriledi; Sterlin/TL kuru ise 18.5 oldu.

Türkiyeli Ekonomist Mafi Eğilmez, son düzenlemeyi, “Dolaylı faiz artırımı yapılıyor. Kur % 40 artmış, faiz % 14 ise aradaki 26 puan ödenecek” diye yorumladı.

Kıbrıslı ekonomist Devrim Barçın ise son gelişmeyi şu sözlerle değerlendirdi:

Erdoğan “politika" faizini düşürüp, piyasadaki faizi yükseltti.Özetle faiz artışı yapıldığı için döviz düşüyor.

Gazeteci - İktisatçı Atilla Güner ise son gelişmeyi şöyle özetledi:

1-)TL hesabı olanların elde ettiği faiz geliri kur artışından düşük kalırsa, aradaki farkı devlet ödeyecek.

2-) Fiyat vermekte zorlananlara ‘ileri vadeli kur’ garantisi verilecek .

“Epik faiz artışı yapıldı”

Türkiyeli Ekonomist Refet Gürkaynak ise “Adına faiz artışı denmeyerek epik faiz artışı yapıldı” diyerek, temel iktisat bilimi ile çelişkili bu adımın da sonuç verici olmayacağı yorumunu yaptı.

“Yeni bir kumar”

Kıbrıslı ekonomist Engin Kara, Türkiye’de son alınan kararla riski hazinenin üstlendiğini belirtti, “Bu kararla, miktarı belli olmayan bir faiz artışı yapıldı. Bir anlamda mevduatın TL kısmı da dolarize edildi. Şimdi gözler hazinenin kasasına çevrilecek. Yeni bir kumar.” yorumunu yaptı.

“Türkiye’de tüm mevduatlar dövize endekslenmiş oldu”

Kıbrıslı ekonomist Bülent Kanol ise bu gelişmeyle “Türkiye’de tüm mevduatlar dövize endekslenmiş oldu” yorumunu yaptı.

Kanol şu görüşü paylaştı:

“(TC Cumhurbaşkanı) Erdoğan diyor ki mevduatlarınızı TL'de tutun… Eğer getiriniz döviz kuru kazancından daha düşük kalırsa, aradaki farkı hazineden karşılayacağız. Kısacası, Türkiyede tüm mevduatlar dövize endekslenmiş oldu. Peki maaş ve ücretler ne olacak?”

“Örtülü Faiz Artışı”

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Burcu Aydın Özüdoğru, ekonomi gazetesi DÜNYA’ya yaptığı değerlendirmede “(TC) Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan TL mevduatlara ödenecek olan faiz oranıyla döviz getirisi arasındaki fark, piyasa tarafından örtülü faiz artışı olarak değerlendirildi.

Paranın değeri olarak görülen faizin artmasıyla da açıklama sonrası TL’de hızlı bir değer artışı oldu.

Mevduata ödenecek bu dolaylı faiz artışının maliyetini Hazine üstlenecek olarak anlıyoruz. Hazine bu yükü vergi gelirleriyle mi karşılar, ilave borçlanmayla mı, yoksa (TC) Merkez Bankası tarafından para basarak mı? Her üç seçeneğin de maliyeti yüksek olur. Yine açıklamada ihracatçılara Merkez Bankası aracılığı ile ileri vadeli kur fiyatı verileceği ve kur farkının da ihracatçılara ödeneceği açıklandı. Bu açıklamadan Merkez Bankası’nın ihracatçılara piyasadaki forward fiyatlarının altında kur fiyatı vereceğini anlıyoruz. Bu da dolaylı olarak ihracatçılara verilen bir sübvansiyondur” diye konuştu.