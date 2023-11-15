"Ercan'ın tamamlanmadan açılmasına karşı çıkmıştım, Arıklı benden öcünü aldı"

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü görevinden alınan Raif İlker Buran YENİDÜZEN'e konuştu, "yeni Ercan Havalimanı terminalinin tamamlanmadan açılmasına karşı çıktığı için ödüllendirildiğini" söyledi.

Yeni Ercan Havalimanı terminalinin tamamlanmadan açılacağı süreçte bu duruma karşı çıktığını söyleyen Buran, Ulaştırma Bakanı Arıklı ile o günden itibaren gerginlik yaşamaya başladığını söyledi.

Buran son olarak, yine Ercan için alınan ve uluslararası kurallara uygun olmadığı gerekçesiyle kullanımına karşı çıktığı cihazlar nedeniyle Bakan Arıklı ile tartıştığını ve görevden alındığını anlattı.

"Bakan benden bu şekilde öcünü aldı" diyen Buran, "Elinden geleni ardına koymasın. Benim bunca zaman nasıl çalıştığımı herkes biliyor" dedi.

Buran, 2014 yılından bu yana Meteoroloji Dairesi Müdürü olarak görev yapıyordu.

Raif İlker Buran görevden alındı