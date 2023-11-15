Raif İlker Buran görevden alındı

UBP-DP-YDP Hükümeti'nin görevden alma ve atamaları son sürat devam ediyor.

Bu karpsamda, 2014 yılından bu yana Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü görevi yapan Raif İlker Buran, Bakanlar Kurulu kararıyla görevden aldı.

Öte yandan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Bakanlık Müdürü görevine de bugünden itibaren geçerli olmak üzere Huriye Kutup atandı.

Her iki karar da, Resmi Gazete'de yayınlandı.