Ercan’dan geçti, otoparkta yakalandı

Narkotiğin gerçekleştirdiği “Gömü” operasyonunda Bizans ve Roma dönemine ait 169 adet eski eserle tespit edilen zanlı N.T. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı, hakkında soruşturma maksatlı 3 gün tutukluluk emri verildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, zanlının “Kanunsuz Eski Eser Tasarrufu ve İthali” suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 6 Haziran Pazartesi günü saat 13.30 raddelerinde Lefkoşa - Ortaköy'de faaliyet gösteren bir süpermarkete ait park yeri içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli bir polis ekibi tarafından şüpheli vaziyette görülen ZNF 160 plakalı araca yönelik operasyon düzenlendi.

Polis, operasyon kapsamında, araç şoförü N.T.’nin huzurunda yapılan aramadı, aracın şoför koltuğunun arka kısmında bulunan pas pas üzerinde siyah renk naylon poşete sarılı sarı renk naylon poşet içerisinde 154 adet sikke, 4 adet yüzük, 1 adet buğurdanlık,1 adet ok başı ve 9 adet takı eşyaları parçaları olmak üzere toplam 169 adet eski eser olduğuna inanılan eserin emare olarak alındığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada; zanlının söz konusu parçaları Ekim 2021 yılı içerisinde Yozgat - Türkiye'de kendisine ait tarla içerisinde bulduğunun öğrenildiğini belirtti.

Polis, yine yapılan soruşturmalarda zanlının söz konusu maddeleri müşteri bulup satmak için 4 Haziran 2022 tarihinde Türkiye’den gelerek Ercan Havalimanın'dan KKTC'ye beraberinde getirdiğinin öğrenildiğini söyledi.

Polis, zanlının gönüllü bir ifade verip doktor kontrolünden geçirildiğini ve soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.