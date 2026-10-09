“Ercan’daki sorun giderildi, uçuşlar aksamadan sürecek”

Sivil Havacılık Müdürü Hayran Bolkan, Ercan Havaalanı’nda pist kenarındaki aydınlatma sorunun giderildiğini, uçuşların aksamadan süreceğini duyurdu.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Bolkan, Türkiye Cumhuriyeti Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile istişare içinde pistteki gerekli düzenlemelerin tamamlandığını kaydetti.

Bolkan, “Uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmayacak, seferler planlandığı gibi gerçekleşiyor.” dedi.

YENİDÜZEN'in elde ettiği NOTAM'da krizin 12.30 sıralarında patlak verdiği ifade ediliyor.