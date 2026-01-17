Ercan’da tasarrufunda uyuşturucu bulunan şahıs tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 12.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında, KKTC’ye giriş yapacak olan M.M.Y.’ye (E-39) Narkotik Dedektör Köpeği Lokum’un tepki vermesi sonucu konu şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

İkamet izinsiz 2 kişi tutuklandı

Öte yandan yine dün polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.