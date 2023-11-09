“Enflasyon oranında artış memur için geçerli”

Serap ŞAHİN

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ocak ayına ilişkin hayat pahalılığı oranını yüzde 48,5 olarak beklediklerini söyledi, kamu maaşlarına Ocak ayında bu oranda zam yapılacağını belirtti. Gözler, asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi…

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan taraflar “belirsiz” bir tablo çizdi.

HÜR-İŞ Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücrete yapılacak düzenlemenin, “hayat pahalılığının üzerinde” oranında olması gerektiğini vurguladı, Aralık ayı itibariyle geçerli olacak şekilde belirlenmesi yönünde çağrı yaptı. İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun da asgari ücretin şu an gündemde olmadığını vurgulayarak, Aralık ayında yürürlüğe girmesinin manasız olduğunu savundu.

Arhun, “Maliye, yüzde 48,5 rakamının kamu kesimi için açıkladı. Temmuzdan bugüne kadar oluşan hayat pahalılığı yüzde 20 civarındadır” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyonoğlu ise, işçi ve işveren tarafıyla ilgili bir çalışma yaptığını belirterek, “Kangren olmuş bu yapıyı daha modern bir yapıya getirmeye çalışacağım. Benim amacım iki tarafın da masadan memnun kalkmasını sağlayacak bir yapı. Bunun üzerinde çalışıyorum” dedi.

HÜR-İŞ Federaysonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu

“Asgari ücretlinin kaybedecek zamanı yoktur”

Yapılan son asgari ücret zammından sonra hükümetin zamların önüne geçmek için hiçbir yaptırım uygulamadığına dikkat çeken HÜR-İŞ Federaysonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücretin aylar önce açlık sınırının altında kaldığını söyledi. Son yapılan elektrik zammının gıda ve alınan tüm hizmetlere de yansıyacağını belirten Serdaroğlu, “Asgari ücretlinin kaybedecek zamanı yoktur. 1 ay bile bekleyecek bir zamanı olmadığından hükümet hayat pahalılığı oranlarını, Ocak’ta yapacağı artışları açıklamak yerine en düşük ücretle geçimini sağlayanlar için kış aylarına girmeden bu asgari ücretin belirlenmesi gerektiğini düşünmekteyiz” dedi.

“İstatistik Kurumu da güvenini kaybetti”

Aralık sonuna kadar hayat pahalılığı oranının Maliye Bakanı’nın açıkladığı gibi % 48,50 olmadığına dikkat çeken Serdaroğlu, “Daha Kasım ayının hayat pahalılığı oranı açıklanmadı, aralık ayı da açıklanmadı. Sadece Maliye Bakanı’nın bir öngörüsüdür. Şu anda o oran bizim alt limitimiz olacaktır diye bir şey söyleyemeyiz” şeklinde konuştu. İstatistik Kurumu’nun son açıkladığı % 1,90’lık oranını da gerçekçi bulmadıklarını belirten Serdaroğlu, yetkili sendikalarla birlikte gerekli tepkiyi ortaya koyacaklarını ifade etti. Serdaroğlu, “İstatistik Kurumu da güvenini kaybetti. Daha da kaybetmek için ellerinden gelen uğraşı yapıyorlar. 4-5 ay önce İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamada sepetin tamam olmadığı kendileri tarafından da ifade edilirken, 4 ay sonra aynı sepetle hala daha hayat pahalılığı oranı açıklayıp ekonomik dengeleri koruyacaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar. Bizim alım gücümüz bu oranlarla korunamaz. Alım gücümüzün erimesi şu anda açıklanan oranların çok üzerindedir” ifadelerine yer verdi.

“Önemli olan rakamın yüksekliği değil, dışarıda o rakamın ne alabildiğidir”

Hayat pahalılığı oranlarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Serdaroğlu, “Yapılacak olan artışın hiçbir anlamı da olmayacak. Çünkü gerçek oran olmadığı için piyasadaki fiyat artışlarıyla maaşlara yapılacak fiyat artışları arasında Ocak’ta 48,50 yapılması halinde bile maalesef piyasada insanların alım gücü olmayacak. Önemli olan rakamın yüksekliği değil, önemli olan dışarıda o rakamın ne alabildiğidir” dedi. Ekim ayı hayat pahalılığı oranının Türkiye’de de % 50’nin aşağısında olmasının düşündürücü olduğunu kaydeden Serdaroğlu, “Türkiye’deki pahalılıktan daha fazla bir pahalılık mı oldu memleketimizde? Bunları sorgulamak lazım” şeklinde konuştu.

“Asgari ücrette bir yükselme olmazsa ocak ayında emekliyi ödemelerde de sıkıntı yaşayacaklar”

Sigorta primlerinin de kontrolsüz bir şekilde yapıldığına dikkat çeken Ahmet Serdaroğlu, “Tamamen maaşlar üzerinde değil, asgari ücrete endeksli bir şekilde yapılıyor. Kimin hangi maaşı aldığına bakılmaksızın, primler asgari ücret üzerinden yatırılıyor. Şu anda eğer asgari ücrette bir yükselme olmazsa ocak ayında emekliyi ödemelerde de sıkıntı yaşayacaklar” şeklinde konuştu.

“Şu anda oran vermek doğru olmaz”

Şu anda asgari ücret için oran vermenin doğru olmayacağını ifade eden HÜR-İŞ Başkanı Serdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Asgari ücret masasını yasaya göre yılda 3 kez toplayabilirlerse bunun için herhangi yasal bir engel de yoktur. ‘Asgari ücret sadece hayat pahalılığı oranında arttırılacaktır, onun üzerinde bir artış yapılamaz’ diye bir ibare de yoktur. Geldiğimiz koşullarda ebetteki asgari ücretlinin hayat pahalılığı oranının üzerinde bir artış konuşulması gerekmektedir. Hükümet bu çağrımıza kulak vermezse, sahadaki yetkimizi kullanarak HÜR-İŞ olarak önümüzdeki günlerde bu masanın toplanması için elimizden geleni yapacağız.”

İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun

“Asgari ücret gündemde yok”

Asgari ücretin gündemde olmadığını ve zamansız tartışmaların fiyatlar üzerinde olumsuz etki yaratacağını savunan İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun, “Ne zamanki işçilik ücretleri tartışılmaya başlar, üretim maliyetlerinin üzerinde zam yapıcı etkisi olduğundan piyasada çalkalanmaya yol açıyor. Dolayısıyla o noktada asgari ücretin gündemde olmadığını hatırlatmak istiyorum” dedi.

“Asgari ücretin Aralık’ta yürürlüğe girmesinin manası olmaz”

Asgari ücretin Ocak ayında belirleneceğini ifade eden Arhun “Neden aralıkta?” diye sordu.

HÜR-İŞ’İN yaptığı açıklamayı henüz okumadığını belirten Metin Arhun, “Ya siz değişik ifade ediyorsunuz ya da başkan başka bir şey murat etti. Aralık ayında toplantı çağrısı yapılabilir ama başlaması Ocak itibari ile olur sayın başkan belki o manada söylemiştir. Çünkü normalde Ocak ayında belirlenir. Eğer asgari ücreti Aralık ayında belirlerseniz bu 2023’ün 3’ncü asgari ücreti olur ki 1 ay sonra zaten 2024’ü belirleyeceğiz. O yüzden asgari ücretin Aralık’ta yürürlüğe girmesinin manası olmaz” şeklinde konuştu.

“Asgari ücreti hayat pahalılığı oranında arttırıyoruz zaten”

“Biz asgari ücreti hayat pahalılığı oranında arttırıyoruz zaten” diyen Arhun, Maliye Bakanlığı’nın yaptığı açıklamanın kamu kesimi çalışanı maaşlarına yönelik olduğuna işaret ederek “Biz zaten asgari ücretliye bunu veriyoruz. Sayın başkan çalışan kesimi temsilcisi olarak şunu her dönem dile getiriyor: refah payını çalışanlarımıza vermemiz gerektiğini ifade ediyor. O konuda da ben kendisine hak veriyorum. Ülkenin ekonomik koşulları elverirse ebetteki çalışanımıza biz de kayıtların dışında ekstradan refah payı vermeyi destekleriz”

“Teknik çalışma henüz yapmadık”

Gündemde asgari ücretin olmadığını yineleyen Arhun, “Teknik çalışma henüz yapmadık. Ülkedeki ekonomik gelişmeler ne yönde seyrediyor bununla ilgili bir bilgimiz yoktur. Asgari ücret toplantıları başladığı zaman bunlar bize resmi olarak sunuluyor” dedi.

Hayat pahalılığının bu aya kadar % 20-25 aralığında oluştuğunun görüldüğünü ifade eden Arhun, “Muhtemelen asgari ücrete de, bugünkü rakamlara göre en az % 20-25 bir artış yapılacaktır diyebilirim. Ocak’ta asgari ücret yürürlüğe gireceğine göre 2 ay içerisinde ne gelişmeler olur şu anda bilmek mümkün değil. Sürpriz şeyler de olabiliyor. İsrail’de savaş patladı, Ukrayna da aynı şekilde, deprem örneğin. Öngörülmeyen şeylerde olabilir. O yüzden bu tartışmaları başlatmak için erken görüyorum”

“% 48,5 rakamı kamu kesimi çalışanı içindir”

Her dönem HÜR-İŞ başkanının hayat pahalılığı üzerinde bir artış istediğine dikkat çeken Arhun, “Biz her dönem kendisine hak veriyoruz. Ama işverenlerin içinde bulunduğu durumu da işveren temsilcisi olarak gözden geçirmek zorundayız. Buna bakacağız ve uygun olursa refah payı da neden vermeyelim? % 48,5 rakamı kamu kesimi çalışanı içindir. Biz asgari ücreti en son Temmuz ayında belirledik. Temmuzdan bugüne kadar oluşan hayat pahalılığı yüzde 20 civarındadır” ifadelerine yer verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu

“Kangren olmuş bu yapıyı, daha modern hale getirmeye çalışacağım”

İşçi ve işveren tarafıyla ilgili bir çalışma yaptığını kaydeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu; geniş kapsamlı yeni düzenlemelerle ilgili çalışma yaptığını kaydetti. Bugün bazı işçi sendikalarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Sadıkoğlu, Bakanlar Kurulu’na konuyla ilgili sunum yapacağını, sonrasında işçi ve işveren tarafıyla görüşeceğini söyledi. “Kangren olmuş bu yapıyı daha modern bir yapıya getirmeye çalışacağım” ifadelerine yer veren Bakan Gardiyanoğlu, asgari ücret masasında, taraflardan birinin masadan memnun ayrılmadığına dikkat çekerek, “Benim amacım iki tarafın da masadan memnun kalkmasını sağlayacak bir yapı. Bunun üzerinde çalışıyorum” dedi.

“Gerçeklerin farkındayız”

Gardiyanoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemizin gerçeklerinin farkındayız. Yaşanan hayat pahalılığının farkındayız. İşverenlerin çektiği sıkıntının farkındayız, çalışanlarımızın da markete girdiğinde hangi şartlarda alış veriş yaptıklarının farkındayız. Özel sektörde hem çalışan hem de işveren olarak görev aldım. Hayatı hem çalışan, hem de işveren olarak görebilen bir kişiyim aynı zamanda. Onun için yapacağım çalışma hem işçi hem de işveren kesiminin ortak paydada buluşmasını sağlayacak bir çalışma yapıyorum”