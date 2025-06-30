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En yüksek hava sıcaklığı 39 derece

En yüksek hava sıcaklığı 39 derece

Hava sıcaklığının, hafta boyunca iç kesimlerde en yüksek 36-39 derece dolaylarında olması bekleniyor.

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Hava sıcaklığının, hafta boyunca iç kesimlerde en yüksek 36-39 derece dolaylarında olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi'nin haftalık tahmin raporuna göre, 1-7 Temmuz döneminde en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 36-39, sahillerde ise 31-34 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden, Perşembe günü ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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