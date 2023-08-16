En ucuz yaz meyvesi 60 TL

YENİDÜZEN-Özel

Manav reyonları ateş pahası, sebze meyve almak cep yakıyor, yazın son haftalarına gelinmesine rağmen mevsim sebze-meyvelerinin yanına yaklaşılmıyor…

Bütün karpuzdan vazgeçip yarımına yönelen vatandaş buna bile cesaret edemiyor. 20 gün önce kilosu 20 TL civarında olan karpuz, dün 26 TL’yi gördü. Yazın en çok tüketilen meyvelerinden kavun ise benzer zaman diliminde 5, 6 TL civarından 19 TL’ye ulaştı…

Mutfakların olmazsa olmazı patates 18,75 TL’den 26 TL’ye, salatalık 25 TL’den 32 TL’ye, domates ise 23 TL’den 34,50 TL’ye çıktı.

Tüm ürünlerin fiyatı tırmandı…

YENİDÜZEN’in 20 gün önceki alışveriş sepetine giren ve fiyatı yerinde sayan ürünler ise sadece kuru soğan ile muz oldu.

Maydanozun bağı 4,50 TL’den 8 TL’ye, limonun kilosu 36 TL’den 40 TL’ye, dolmalık biberin 30 TL’den 35 TL’ye, pancar 16 TL’den 23 TL’ye, çiçek lahanası 48 TL’den 58 TL’ye, kırmızı elma 32,50’den 48’e çıktı.

İthal ürünlerde uçurum farklar…

Kimi ailelerin çok sık tükettiği bazı ithal ürünlerin fiyatlarında ise 20 günde uçurum fark oluştu. Buna göre; kilosu 45 TL olan kivi, bu hafta 96 TL’ye, kilosu 25 TL olan avokado 65 TL’ye, kilosu 25 TL olan taze fasulye ise 25 TL’den 110 TL’ye fırladı. Kilosu 89,95 TL olan kaysının birim fiyatı ise vatandaşı ‘tüketeceği kadar- sayılı’ almaya mecbur bırakıyor.

60 TL’den ucuz yaz meyvesi yok, verigo artık lüks!

Yaz meyve sebzelerinin ateşi ise ilk günkü gibi cep yakmaya devam ediyor. Bir kilo börülce 99,90 TL iken, kiraz 87 TL’yi aştı. Kıbrıs’ın yerel lezzetleri arasında ilk sıralarda yer alan verigo üzüm yemek isteyen vatandaş kilosuna 98,90 TL ödemeyi göze alırken, sultani üzüme 59 TL, incirin kilosuna ise 98,90 TL veriyor.