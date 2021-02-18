 “En gerçekçi çözüm Birleşik Federal Kıbrıs”

Bu Memleket Bizim Platformu, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik iki toplum arasında yapılan görüşmelerde önemli olanın, samimiyet ve karşılıklı işbirliği imkanlarının yaratılması ile birlikte “en gerçekçi çözüm olan birleşik federal Kıbrıs’a ulaşmak” olduğunu belirtti.

Bu Memleket Bizim Platformu (BMBP) adına KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil tarafından yapılan yazılı açıklamada, son dönemlerde Türk tarafının Kıbrıs sorununun çözümü konusunda “federasyon tezinin bittiği” yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Platform, açıklamasında, “Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik BM gözetiminde iki toplum arasında yapılan görüşmelerde karşılıklı varılan uzlaşıların, tek çözüm modelinin iki toplumun siyasi eşitliğine dayanan federasyon olduğunu göstermiş olduğu” ileri sürüldü.



Federasyon çözüm modelinin, BM, AB ve iki toplum tarafından da destek gören, Annan Planı’nda Kıbrıs Türk toplumu tarafından da onaylanmış bir model olduğu hatırlatılan açıklamada, Crans Montana’da Kıbrıs Rum liderliğinin olumsuz tutumu nedeni ile sonuca ulaşılmamasının, “federasyon çözümünün geçersiz olduğu anlamını taşımamakta olduğu” savunuldu.



Crans Montana’nın ardından, Berlin’de iki toplum liderinin BM Genel Sekreteri ile yaptıkları son görüşmede, federal çözüme ulaşma konusunda her iki taraf da karşılıklı uzlaşmaya varmış olup, içeriğin kamuoyu ile de paylaşılmış olduğuna da işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:

“1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin garantörü olan Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin çözüm konusunda adadaki iki topluma yardımcı olması, bölge istikrarı ve dünya barışına önemli katkı sağlayacaktır. Son dönemde Türkiye yetkilileri ve müdahalelerle Kıbrıs Türk toplumunun tepesine yönetici olarak oturtulanların, federasyon tezinin bittiği ile ilgili a çıklamaları görüşmelerden kaçma, çözümsüzlük çözümdür anlayışını egemen kılma, Türkiye’nin onay verdiği Birleşmiş Milletler kararları ile iki tarafın karşılıklı uzlaşmaya vardıkları federasyon çözüm temelini reddetme ve Kıbrıs sorununun Türkiye’nin bir iç siyaset malzemesi yapılması anlamı taşımaktadır.”

Platform, açıklamasında ayrıca, “sonu belli olmayan siyasi maceralara yönelmenin Kıbrıslılara hiçbir faydası olmadığı gibi, bu tip girişimler siyasi gerginlik ve sıcak çatışma yaratma ortamına zemin hazırlayacağını” ileri sürerek, “milliyetçi, ötekileştirici söylemler ve suçlama oyunlarının hiç kimseye faydası olmayacağı” görüşünü savundu.

Platformun açıklamasında şu ifadelere de yer verildi:

“‘Rum-Yunan ikilisi, ihanet söylemleri, milliyetçi sembol fetişizmi’ gibi söylem ve eylemler Kıbrıs sorununu çözmez. Önemli olan, samimiyet ve karşılıklı işbirliği imkanlarının yaratılması ile birlikte, BM, AB ve uluslararası destekle en gerçekçi çözüm olan birleşik federal Kıbrıs’a ulaşmaktır. Kıbrıs Türk toplumunun kaybedecek zamanı yoktur. Biz siyasi maceralar, kan, gözyaşı, göçler, acılar, savaşlar değil, barış istiyoruz.”



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