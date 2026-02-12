Lefkoşa17 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. En fazla yağış metrekareye 17 kg ile Pile’ye düştü
En fazla yağış metrekareye 17 kg ile Pile’ye düştü

En fazla yağış metrekareye 17 kg ile Pile’ye düştü

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatlik yağış raporunu açıkladı; en fazla yağışın metrekareye 17 kg ile Pile’ye düştüğünü duyurdu.

A+A-

Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 17 kg ile Pile’de kaydedildiğini açıkladı.

Daire tarafından yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik ve Beyarmudu’nda metrekareye 16 kg; Çayönü, Çamlıbel ve Kaleburnu’nda 10 kg; Selvilitepe, Yeşilırmak ve Gazimağusa’da ise 7 kg yağış ölçüldü.

Zafer Burnu ve Kozanköy’de metrekareye 6 kg, Lapta ve Kantara’da ise 5 kilogram yağış kaydedildi. Diğer yağış alan bölgelerde ise metrekareye 0,1 ile 4 kg arasında yağış düştü.

Bu haber toplam 188 defa okunmuştur
Etiketler : , ,