En fazla yağış Koruçam’da kaydedildi

Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre, yağış alan diğer bölgelerde metre kareye düşen yağış miktarları şöyle:

"Koruçam 6 kg, Selvilitepe, Gönyeli 3 kg Pile, Akdeniz, Mağusa 2 kg, Bostancı, Karaoğlanoğlu, Taşkent, Çamlıbel, Beyarmudu, Çayönü, Kozanköy, Taşpınar, Geçitkale, Türkeli, Ydü, Alevkayası,Tatlısu, Zaferburnu, Zümrütköy 1 kg, diğer yörelerde ise 0.1 İle 0,4 kg"