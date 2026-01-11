Lefkoşa20 °C

  3. En fazla yağış Koruçam’da kaydedildi
Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağışın Koruçam’da kaydedildiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre, yağış alan diğer bölgelerde metre kareye düşen yağış miktarları şöyle:

"Koruçam 6 kg, Selvilitepe, Gönyeli 3 kg Pile, Akdeniz, Mağusa 2 kg, Bostancı, Karaoğlanoğlu, Taşkent, Çamlıbel, Beyarmudu, Çayönü, Kozanköy, Taşpınar, Geçitkale, Türkeli, Ydü, Alevkayası,Tatlısu, Zaferburnu, Zümrütköy 1 kg, diğer yörelerde ise 0.1 İle 0,4 kg"

