En fazla yağış Kalkanlı bölgesine düştü

Meteoroloji Dairesi 24 saatte en fazla yağışın Kalkanlı, Kozanköy, Çamlıbel ve Zafer Burnu'na düştüğünü belirtti.

Daire tarafından yapılan açıklamaya göre, metrekare başına kaydedilen yağış miktarları şöyle:

"Kalkanlı 35, Kozanköy ve Çamlıbel 33, Zafer Burnu 32,  Yeşilırmak 29, Dipkarpaz 25, Boğaz 24; Türkeli, Karaoğlanoğlu ve Selvilitepe 21; Alsancak ve Girne 18; Beylerbeyi, Mallıdağ, Taşkent, Lapta ve Doğancı 17,  Mehmetcik 16 Kilogram"

