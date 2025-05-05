En fazla yağış Geçitkale'ye düştü

Meteoroloji Dairesi bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 15 kg ile Geçitkale'de kaydedildiğini belirtti.

Daire açıklamasına göre Ercan’a metrekareye 11, Serdarlı’ya 6, Alayköy’e 2, Lefkoşa ve Türkeli’ne ise 1 kilogram yağış düştü.

Yağış alan diğer bölgelerde ise metrekareye 1 kilogramdan az yağış ölçüldü