En fazla yağış Alsancak’a düştü

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağış alan bölgenin Alsancak olduğunu duyurdu.

Meteoroloji Dairesi, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağışın, metrekareye 6 kilogramla Alsancak’ta kaydedildiğini belirtti.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ile Koruçam’da metrekareye 5 kg; Çamlıbel, Dörtyol, Yeşilırmak ile Doğancı’da metrekareye 4 kg; Lapta, Girne ile Kalkanlı’da metrekareye 3 kg ve Gaziveren, Akıncılar, Değirmenlik, Kozanköy, Boğaz, Beylerbeyi, Bostancı ile Gönyeli’de metrekareye 2 kg yağış düştü.

