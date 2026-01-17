En fazla yağış Alsancak’a düştü

Meteoroloji Dairesi, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağışın, metrekareye 6 kilogramla Alsancak’ta kaydedildiğini belirtti.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ile Koruçam’da metrekareye 5 kg; Çamlıbel, Dörtyol, Yeşilırmak ile Doğancı’da metrekareye 4 kg; Lapta, Girne ile Kalkanlı’da metrekareye 3 kg ve Gaziveren, Akıncılar, Değirmenlik, Kozanköy, Boğaz, Beylerbeyi, Bostancı ile Gönyeli’de metrekareye 2 kg yağış düştü.