En çok yağış Çamlıbel’de kaydedildi

Meteoroloji  Dairesi bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağışın metrekareye 9 kg ile Çamlıbel’de kaydedildiğini açıkladı.

Daire’den yapılan açıklamaya göre, Çamlıbel’i metrekareye 8 kg ile Alsancak ve 6 kg ile Akdeniz takip etti. Geçitkale, Lefke ve Yeşilırmak’a metrekareye 4 kg yağış düşerken, Selvilitepe, Gönyeli, Kozanköy ve  Zaferburnu  metrekareye 3 kg yağış aldı. Dörtyol, Gemikonağı, Karaoğlanoğlu, Taşpınar’da ise metrekareye 2 kg yağış ölçüldü.

Yağış alan diğer yörelerde  metrekareye 0.1 ile 1 kg arasında yağış kaydedildi.

