Meslekte 30 hizmet yılını tamamlayan Adalıer’e plaket
Meslekte 30 hizmet yılını tamamlayan Polis Genel Müdürü Ali Adalıer’e hizmet plaketi takdim edildi.
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Meslekte 30 hizmet yılını tamamlayan Polis Genel Müdürü Ali Adalıer’e hizmet plaketi takdim edildi.
Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, Polis Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen terfi töreni sırasında, meslekte 30 hizmet yılını tamamlayan Polis Genel Müdürü Ali Adalıer’e Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü tarafından teşekkür edilerek, meslek hayatındaki katkıları anısına hizmet plaketi takdim edildi.
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Etiketler : Ali Adalıer