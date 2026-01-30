“En ağır siyasi skandallardan biri yaşanıyor, sorumluluk Üstel’dedir; derhal istifa edin!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, üst düzey bürokratlar ve siyasetçileri kapsayan yolsuzluk ve sahte diploma iddialarıyla başlayan yargı süreçleri sürerken, Başbakan’ın hiçbir şey olmamış gibi davrandığını belirtti.

İncirli, yaşananların tekil vakalar olmadığını vurgulayarak, ortaya çıkan tablonun “hükümet eliyle kurumların çürütüldüğü, denetimin ortadan kaldırıldığı ve siyasi sorumluluğun yok sayıldığı” ağır bir siyasi skandal olduğunu ifade etti.

Başbakanlık Müsteşarı, Merkezi İhale Komisyonu Başkanı ve İskan Komitesi Başkanı hakkında yolsuzluk iddiaları ve yargı süreçleri bulunduğunu hatırlatan İncirli; UBP İskele milletvekili ile UBP Girne Kadın Kolları eski başkanının sahte diploma dosyalarının ve Meclis Başkanı’nın sahte diploma bağlantılı usulsüz vatandaşlık iddialarının kamuoyuna yansıdığını anımsattı.

Bu süreçler devam ederken, üst düzey bürokratların görevden alınmasının kamuoyunda “herkes kirli, ben temizim” algısı yaratma çabasından ibaret olduğunu söyledi.

İncirli, söz konusu skandalın siyasi sorumlularının açık olduğunu ve sorumluluğun başında Başbakan Ünal Üstel’in bulunduğunu belirterek, siyasi hesap verilebilirliğin kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Çözümün net olduğunu ifade eden CTP Genel Başkanı, hükümetin derhal istifa etmesi, erken seçimin önünün açılması ve halkın iradesine gidilmesi gerektiğini söyledi.

CTP’nin bu doğrultuda adım atacağını açıklayan İncirli, Pazartesi günü erken seçim önerisini Meclis’e sunacaklarını bildirdi.

İktidar milletvekillerine de çağrıda bulunan İncirli, mevcut yapı ve çürümüşlüğün ortadan kaldırılması için sorumluluktan kaçılmaması gerektiğini vurguladı.

Demokrasiye işaret eden İncirli, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk almayan bir yönetimin demokratik düzeni ayakta tutamayacağını ifade etti.