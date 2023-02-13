Emekli Savcı Kızılokgil: “Bu yasa ne TC' de ne KKTC' de kimsenin aklına gelmiyor”

Emekli Savcı Ergül Kızılokgil, Türkiye’de 10 ili etkileyen deprem sonrası “tuzla buz” halini alan ve Kıbrıs kafilesinden onlarca cana mal olan Adıyaman’daki İsias Otel’e karşı başlatılacağı açıklanan hukuk mücadelesiyle ilgili dikkat çeken bir hatırlatma yaptı.

Emekli Savcı Kızılokgil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında “Hukuki, Ticari ve Cezai konularda Adli Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Hükümlülerin Nakli Sözleşmesi Onay Yasası" imzalandığını, bu yasanın yürütülmesinin, hayatını kaybeden çocukların hesabını sormak için daha fazla avantaj sağlayacağını söyledi.

Söz konusu yasanın, KKTC’de Bakanlar Kurulu adına İçişleri Bakanlığı, TC’de ise Adalet Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü belirten Kızılokgil, “Ama bu yasa ne TC' de ne KKTC' de kimsenin aklına gelmiyor” dedi.

Emekli Savcı Kızılokgil, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çocuklarımızın hesabı sorulma sürecinde KKTC'de şikâyet edecek başka kimse yokmuş gibi kimileri topu TC'deki örgütlere, Bakanlar Kurulu da topu Dışişleri Bakanına atıyor. Sürecin bir ceza davası yönü bir de sivil dava yönü bulunduğu artık herkesçe bilinmektedir. Hâlbuki iki ülke arasında 22/1988 sayılı Anayasa'ya aykırılığı bile ileri sürülemeyen "Hukuki, Ticari ve Cezai konularda Adli Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Hükümlülerin Nakli Sözleşmesi Onay Yasası" var. Bu yasa hükümlerine sıkı sıkıya hareket edilirse sabilerin hesabını sormak hukuki yönden daha fazla avantajlar sağlar. Bu yasanın yürütülmesi bizde Bakanlar Kurulu adına İçişleri Bakanlığı TC'de de Adalet Bakanlığıdır. Ama bu yasa ne TC' de ne KKTC' de kimsenin aklına gelmiyor...!”