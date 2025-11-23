Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) ve Starlink'e yönelik eleştirilerin muhatabının çalışanlar değil, stratejik karar alma süreçlerini yürüten üst düzey idari yapı ve bu yapının karar mekanizmalarının politik tercihleri olduğunu belirtti.

Sendikadan yapılan açıklamada, konuya ilişkin basın açıklamasında yer alan bazı ifadelerin, çalışan personele yönelik bir eleştiri olarak yorumlandığı ve bu değerlendirme yanlış olduğu ifade edildi. Açıklamada, “Emekçilerin alın teri bizim kırmızı çizgimizdir. Eleştirimiz, çalışanlara değil; onları doğru yönlendirmeyi başaramayan yönetim anlayışıdır. Bu mücadele kişilerle değil, yanlış düzene karşıdır.” denildi.

Kullanılan ifadelerin, sahada görev yapan teknik personelin bilgi birikimini, emeğini, mesleki yeterliliğini ve yetkinliğini hedef almadığı vurgulanan açıklamada, “Eleştirimizin muhatabı; çalışanlar değil, kuruma yön veren ve stratejik karar alma süreçlerini yürüten üst düzey idari yapı ve bu yapının karar mekanizmalarının politik tercihleridir” ifadelerine yer verildi.

Eleştirilerinin, çalışanlarının potansiyelini kullanamayan, gecikmiş karar mekanizmalarına ve güncel teknolojik gerekliliklere duyarsız kalmış yönetsel modele yönelik olduğunu ifade edildi.