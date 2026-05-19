Mehmet Korkmaz’ın ölüm sebebi “kalp krizi”

Görevi başında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Korkmaz’a otopsi yapıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 47 yaşında hayata gözlerini yuman Mehmet Korkmaz’ın ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Açıklama şu şekilde

“18.05.2026 tarihinde Dikmen’de, Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Müdürlüğü’nde görevi başında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması üzerine, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren polis memuru Mehmet Korkmaz’ın (E-47) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.”