Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 19 Mayıs dolayısıyla yayımladığı mesajda, gençlerin hak ettiği şartların yaratılmadığını belirterek, “Bu ülkenin gençliğinin karşısında başımız öne eğik” dedi.

Siyasetten kamu yönetimine, medyadan bilim ve sanata kadar birçok alanda ölçülerin ve ölçütlerin silikleştiğini ifade eden Erhürman, buna rağmen umut veren bir gençliğin yetiştiğini söyledi.

“Bambaşka bir gençlik geliyor” diyen Erhürman, gençlerin elde ettikleri başarılarla toplumun yeni ölçülerini ve ölçütlerini sessizce belirlediğini kaydetti.

Gençlerin aynı anda hem Kıbrıslı hem de dünyalı olduğunu ifade eden Erhürman, bu gençlerin ülkeyi ve halkı sevdiğini ancak mevcut koşullarla sınırlı bir vizyona sahip olmadığını söyledi.

Bugünkü kuşağın başarılı olduğunu söylemenin zor olduğunu belirten Erhürman, gençlerin önünün açılması ve doğru yönde teşvik edilmesi halinde gelecekte başarılı olacaklarından emin olduğunu ifade etti.

Erhürman, “Ölçüleri, ölçütleri yeniden belirleyecekler ve iyi siyaset, iyi yönetim, iyi bilim, sanat, kültür, spor... hepsi kötüsünü kovacak” dedi.

Mesajının sonunda gençlere seslenen Erhürman, “Sizlere güveniyor, inanıyor ve sizlerle gurur duyuyoruz sevgili gençler” ifadelerini kullandı.