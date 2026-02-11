“Meselenin siyasi tartışma ve erken seçim hesabı yapılmasını doğru bulmuyoruz”

Ektam Kıbrıs Limited, emekçilerin devam eden grevlerine ilişkin açıklama yaptı, “Çalışma hayatına ilişkin bir konunun siyasi tartışmaların parçası hâline getirilmesini doğru bulmuyoruz” dedi.

Şirket tarafından yazılı yapılan açıklamada “İşletmemizin erken seçim hesaplarına konu edilmesini ve üretim alanının siyasi propaganda zeminine dönüştürülmesini kabul etmiyoruz.” İfadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Bu fabrika bir günde kurulmadı.” denilerek, “Bundan 40 yıl önce Mesarya’da küçücük bir köyde; bu coğrafyada yatırım yapmanın dahi zor görüldüğü bir dönemde büyük bir üretim tesisi kuruldu. Ambargoların en ağır hissedildiği yıllarda mücadele edildi. Dünya markası getirildi. İstihdam yaratıldı. Bölgeye ekonomik hayat kazandırıldı.” ifadelerine yer verildi.

Ektam Kıbrıs Limited, açıklamasında “Bu işletme alın teriyle kuruldu. Alın teriyle büyütüldü. Alın teriyle bugünlere geldi.” derken, “Üç nesildir ayakta duran bu işletmede 35 yıldır aynı çatı altında çalışan emekçiler bulunmaktadır. Babadan oğula devam eden çalışma hikâyeleri vardır.” dedi.

“Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz:” denilen açıklamada şu sorular yöneltildi: “35 yıl memnun olmadığı bir işyerinde bir çalışan kalır mı? Üç nesil bir aile aynı işletmede çalışmaya devam eder mi? Bugüne kadar tek bir maaş eksik ya da geç ödenmiş midir? Tek bir çalışanın alın teri içeride bırakılmış mıdır?”

Açıklamada, “En zor dönemlerde dahi çalışanlarımızın hakları korunmuş; yol ve yemek imkânı sağlanmış, bazı personelimize araç tahsis edilmiştir. Emeğe ve insan onuruna saygı temel ilkemiz olmuştur.” denildi. Sürecin “diyalog ve hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğine” işaret edilen açıklamada, “Çalışma barışının korunması, yatırım ortamının güvenliğinin sürdürülmesi ve üretimin devamlılığı yalnızca bir işletmenin değil, ülke ekonomisinin meselesidir.” ifadeleri kullanıldı.

Ektam Kıbrıs Limited, “Bu işletmenin kapatılması ya da yeniden yapılandırılması işletme sahibinin hukuki hakkıdır. Özel mülkiyet ve çalışma özgürlüğü anayasal güvence altındadır. Fabrika girişinin fiilen engellenmesi ve üretimin durdurulmaya çalışılması kabul edilemez.” dedi.

Açıklama, “Bu topraklarda üretmek kolay değildir. Yatırım yapmak cesaret ister. İstihdam yaratmak sorumluluk ister.” ifadeleriyle devam ederken, “Ektam Kıbrıs Limited 40 yıldır bu sorumluluğu taşımaktadır.” denildi. “Bu işletme yalnızca bir fabrika değildir; üç neslin emeğinin, alın terinin ve hayat mücadelesinin bir parçasıdır.” ifadelerine yer verilen açıklamada, “Biz karşı karşıya gelmek değil, yan yana durmak istiyoruz. Gerginliğin değil, sağduyunun hâkim olmasını diliyoruz.” denildi.

Ektam Kıbrıs Limited, “Çünkü biliyoruz ki bu işletme sadece bize değil, bu ülkeye aittir.” diyerek, “Kamuoyunun vicdanına güveniyoruz.” ifadeleri kullanıldı.