Eline beton pompa borusu düştü, 3 parmağı kırıldı
Haspolat’ta faaliyet gösteren hazır beton şirketinde çalışan 50 yaşındaki Mahir Gülmez’in eline beton pompa borusu düştü, 3 parmağı kırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haspolat’ta faaliyet gösteren hazır beton şirketinde çalışan 50 yaşındaki Mahir Gülmez’in eline beton pompa borusu düştü, 3 parmağı kırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre olay dün meydana geldi.
Beton şirketinde çalışan Mahir Gülmez elinde tuttuğu beton pompa borusunun, kayıp sağ elinin üzerine düşmesi sonucu yaralandı.
Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sağ elindeki üç parmağında kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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