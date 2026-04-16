“Eleştirirsen tutuklanırsın”

“Tehdit telefonu” nasıl işliyor?

Sosyal medyada eleştiri yapan yurttaşlar tespit ediliyor.

Yurttaş, bilinmeyen bir numaradan aranıyor.

Arayan kişi, kendisini “Mihrican” olarak tanıtıyor ve Başbakanlık’tan aradığını söylüyor

Yurttaşa, sosyal medya paylaşımlarının “tespit edildiği” söyleniyor.

IP adresi ve VPN kullanımı üzerinden kimlik ve adres bilgilerinin belirlendiği iddia ediliyor.

“Polis harekete geçecek”, “tutuklanacaksınız” gibi ifadeler kullanılıyor.

Yurttaştan bir daha hükümeti eleştirmeyeceğine dair söz vermesi isteniyor.

Yurttaş üzerinde baskı oluşuyor; bazı kişiler paylaşımlarını siliyor ya da oto-sansüre yöneliyor.

Ertuğrul SENOVA

Ünal Üstel ve hükümetinin “icraatlarına” sosyal medya üzerinden eleştirilerde bulunan bazı yurttaşların, Başbakanlık bünyesinde kurulduğu iddia edilen “sosyal medya birimi” tarafından telefonla arandığı ve “tutuklanacakları yönünde” tehdit edildikleri ortaya çıktı.

YENİDÜZEN, söz konusu tehdit içerikli görüşmelerden birine doğrudan tanıklık etti. Bunun yanı sıra onlarca yurttaşın da benzer yöntemlerle arandığı ve kendilerine “polis tarafından tutuklanacakları” yönünde ifadeler kullanıldığı iddia edildi.

Yurttaşların, söz konusu birimin başında bulunduğu iddia edilen “Mihrican” isimli kadın bir şahıs tarafından arandığı gözlemlendi.

YENİDÜZEN’in araştırmasına göre Başbakanlık’ta bu isimde biri çalışmıyor.

Öte yandan benzer görüşmelerden birinde, Başbakanlık’ta çalışan üst kademe bir yöneticinin de yer aldığı iddia ediliyor.

Tehdit içerikli görüşmelerde yurttaşlara, sosyal medya paylaşımlarının “tespit edildiği”, IP adresleri ve VPN kullanımları üzerinden kimlik ve adres bilgilerinin belirlendiği ileri sürülüyor. Görüşmelerde, “polisin harekete geçeceği” ve “tutuklama işlemi uygulanacağı” yönünde ifadeler kullanılıyor.

Görüşmeler çoğunlukla, yurttaşlardan bir daha paylaşım yapmayacaklarına dair söz alınarak sonlandırılıyor. Bu durum, birçok kişinin doğrudan oto-sansüre yönelmesine neden oluyor.