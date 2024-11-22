“Eleştiriler, maksatlı ve seçime yönelik”

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, 11 ayda 25 kez yapmış olduğu yurt dışı temaslarını gündeme getiren YENİDÜZEN’e cevap verdi, “Eleştirilerin, maksatlı ve yaklaşan seçimden dolayı yıpratmaya yönelik çabalar” olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs konusu dışında asli görevlerinin de bulunduğunu dile getiren Tatar yapmış olduğu ziyaretlerde harcanan masrafların büyük çoğunluğunun Birleşmiş Milletler ve Türk Devletleri Teşkilatı organizasyonları kapsamında yapıldığını söyledi.

Kıbrıs konusu ve Türk Devletleri Teşkilatı ziyaretleri kapsamında üç defa New York, bir defa Azerbaycan, bir defa Kırgızistan ve bir defa da Gambia ziyaretleri olduğunu belirten Tatar, söz konusu rakamın büyük oranının neredeyse bu kapsama ait uçak biletleri olduğunu da sözlerine ekledi. Tatar ayrıca bu harcamalar içerisinde teknik heyet ve senfoni orkestrasının yurtdışı giderlerinin olduğunu da belirtti.

Avustralya’ya “Cumhurbaşkanı” sıfatı ve vizesiyle ilk giden Cumhurbaşkanı olduğunu vurgulayan Tatar, “Gerek Avustralya gerek İngiltere gerekse diğer ülkelerde yaşayan Kıbrıslı Türklerin de yalnız bırakılmaması ve devlet tarafından düşünüldüklerinin gösterilmesi gerekmektedir. Bizler bu uğurda da çalışmalar yapıyoruz ve diğer ülkelerdeki vatandaşlarımızı ziyaret edip dertlerini, sorunlarını dinliyoruz” dedi.

“Bilet fiyatları ve masrafların çok artmış olduğu bilinci ile gittiğimiz her yere en az ekiple gitmeye gayret gösteriyoruz,” diyen Tatar, “eleştirilerin maksatlı ve yaklaşan seçimden dolayı yıpratmaya yönelik çabalar” olduğunu savundu.

“Bu ziyaretlerin faydalarının net bir şekilde açıklanması gerek”

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