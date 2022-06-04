Elektrikte "üretim yetersizliği": "Kesintiler Haziran sonuna kadar sürecek’

Ayşe GÜLER

Hava sıcaklığı yükseldi, elektriğe talep arttı, üretimle tüketim birbirini karşılamaz noktaya geldi.

Kıb-Tek, geçtiğimiz Mart ayında olduğu gibi, ‘üretim yetersizliği’ nedeniyle ülke genelinde birer saatlik dönüşümlü elektrik kesintisine gitti.

Günlerdir yinelenen kesintiler, bir yanda vatandaşı bezdirdi, bir yanda da ülkeyi yeniden karanlığa gömdü.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Amca, Haziran sonuna kadar elektrik kesintilerinin azalarak devam edeceğini açıkladı.

Amca, şu anda Teknecik Elektrik Santrali’nde bir makinenin arızalı olduğunu, kısa sürede devreye sokulması için gerekli çalışmanın yapıldığını kaydetti.

Öte yandan AKSA Genel Müdürü Şener Şentürk ise şu anda yüzde 50 kapasite ile çalıştıklarını, kesintilerin devam edeceğini dile getirdi.

Şentürk, Mart ayında bu şu anda yaşanan benzer bir durumun yaşandığını hatırlattı, “Şu anda yaşananları Mart ayına benzetebilirsiniz. O dönemde Kıb-Tek ve AKSA ful kapasite çalışmasına rağmen yetiştirmemiştik. Kesintiler devam etmişti” şeklinde konuştu.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Amca:

Elektrik kesintisi Haziran sonuna kadar sürecek

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Amca, Haziran sonuna kadar elektrik kesintilerinin azalarak devam edeceğini söyledi.

Amca, şu anda Teknecik Elektrik Santrali’nde bir makinenin arızalı olduğunu, kısa sürede devreye sokulması için gerekli çalışmanın yapıldığını kaydetti.

AKSA’nın ödeme zorluğu nedeniyle yarı zamanlı çalıştığını ifade eden Amca, Başbakan ve ilgili bakanın bu konuda girişim yaptığını açıkladı.

Amca, “Yakıt var, depo dolu. Uzun süre yakıtla ilgili sıkıntı yok” dedi.

Türkiye’den 2 mobil elektrik santralinin kısa sürede adaya ulaşacağını, sisteme dahil edileceğini sözlerine ekledi.





AKSA GENEL MÜDÜRÜ Şener Şentürk:

Yüzde 50 kapasite ile çalışıyoruz

AKSA Genel Müdürü Şener Şentürk, havaların ısınmasıyla elektrik kullanımına talebin arttığını söyledi, şu anda yüzde 50 kapasite ile çalıştıklarını, kesintilerin devam edeceğini kaydetti.

Şentürk, Mart ayında bu şu anda yaşanan benzer bir durumun yaşandığını hatırlattı, “Şu anda yaşananları Mart ayına benzetebilirsiniz. O dönemde Kıb-Tek ve AKSA full kapasite çalışmasına rağmen yetiştirmemiştik. Kesintiler devam etmişti” şeklinde konuştu.

Yakıt sıkıntısı yaşandığını, Pazar gününe kadar 30 bin ton yakıt geleceğini ifade eden Şentürk, “Yakıt gelse de sıkıntı tam anlamıyla çözülmeyecek. Çünkü güç artısı olması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Maliye Bakanlığı’ndan ödeme beklediklerini de ifade eden Şentürk, “Alacaklarımızın yarısını almıştık. Şimdi protokol imzalanmasını bekliyoruz” dedi.

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