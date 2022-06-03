Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Amca: “Kesintilerin sebebi AKSA’ya borcumuzdur”
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Amca, elektrik kesintilerinin sebebinin hizmet alımı yapılan özel işletme Aksa’ya borçtan kaynaklandığını belirtti.
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Amca, elektrik kesintilerinin sebebinin hizmet alımı yapılan özel işletme Aksa’ya borçtan kaynaklandığını belirtti.
YENİDÜZEN’e konuşan ve “AKSA’da yer alan 8 santralden sadece biri çalışıyor” diyen Hasan Amca, ödemelere pazartesi günü başlanmasını ümit ettiklerini ifade etti.
KIB-TEK’in 10 santralinden 8’inin devrede olduğunu söylenen Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Amca, bir santralin arızalı olduğunu, bir diğerinin de bakıma alındığını ifade ederek, yarından sonra bir santralin daha devreye gireceği bilgisini verdi.
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