'AKSA'  düğümü "Görüşmeler Ağustos-Eylül'de…"

Ayşe GÜLER

Elektrik ihtiyacının bir bölümünü karşılayan AKSA Enerji ile KIB-TEK arasındaki sözleşme 2024 yılı Mart ayında sona erecek. ÜstEL Hükümeti’nin söz konusu “sözleşmeyi yenilemeye” sıcak baktığı iddia edilirken AKSA Genel Müdür Şener bu yöndeki görüşmelerin Ağustos-Eylül ayında başlayacağına işaret etti.

Hükümetin sözleşmeyi yenilemeye sıcak baktığına hatta bu nedenle göreve geldiğine yönelik iddialarla ilgili ise AKSA Genel Müdür Şener Şentürk, “Bu iddialara gülünür, böyle iddia sahibi olanlar ispatlasınlar, aksi halde kuru kuru iftiraya girer. Karalama kampanyasından başka bir şey değil” değerlendirmesinde bulundu.

YENİDÜZEN’e konuşan Şentürk, yılda 700 milyon kilovat saat elektrik alım garantisi olan sözleşmenin 2024 Mart ayında sona ereceğini belirtti, yenilenmesine ilişkin görüşmelerin ise Ağustos-Eylül ayında başlayacağını açıkladı.

Maliye Bakanı Sunat Atun da Kıb-Tek’in mali olarak zor durumda olduğunu, zaman darlığının yaşandığını belirtti, “Yapılabilecek en mantıklı şey, burada kurulu düzeni olan şirketle oturup, yeni koşullar dahilinde, yeni model, anlaşma arayışıdır” şeklinde konuştu.

Atun, Kıb-Tek’in 2 milyar borcunun bulunduğunu, bu nedenle de santral yapma durumunun bulunmadığını dile getirdi, “En büyük sorun bu” dedi.

AKSA’nın 2001-2002 UBP-DP Hükümeti döneminde adaya geldiğini hatırlatan Atun, ikinci sözleşmesinin de 19 Şubat 2009’da uzatıldığına yönelik bilgi verdi.

Eski Kıb-Tek Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu, AKSA’ya ödenen rakamın ‘fahiş’ bir rakam olduğunu dile getirdi, “AKSA’ya verilen 28 milyon dolara 2 jeneratör alınabilir, yılda 3-4 Teknecik Elektrik Santrali daha devreye girebilirdi” dedi.

Avcıoğlu, sözleşme bittiğinde AKSA’nın çıkmak istemeyeceğini, görüşmelerde direteceğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç da “Hükümet krizinde yaşananlar, AKSA ile Karadeniz Elektrik arasındaki kavgadır” dedi.

Yaşananları yalnızca Kıb-Tek üzerinde değerlendirmenin yanlış olduğunu ifade eden Özkıraç, “Kıb-Tek, kooperatifleri elden çıkarmak istiyorlar. Ankara’daki iktidarın empoze ettiği budur. Hükümet değişikliğinin nedeni budur” şeklinde konuştu.

AKSA YÖNETİMİ NE DEDİ?

AKSA Genel Müdürü Şener Şentürk:

İspatlasınlar, aksi halde kuru iftira

AKSA Genel Müdür Şener Şentürk, ‘hükümet değişikliğinin AKSA’nın sözleşmesini yenilemek için yapıldığı’ iddialarına yanıt verdi, “Bu iddialara gülünür, böyle iddia sahibi olanlar ispatlasınlar, aksi halde kuru kuru iftiraya girer. Karalama kampanyasından başka bir şey değil” değerlendirmesinde bulundu.

Şentürk, 20 yıldır ülkede hizmet verdiklerini, birçok siyasi ile çalıştıklarını dile getirerek, “Siyasetle ilişkimiz yok, derdimiz iş yapmak” şeklinde konuştu.

“Sözleşme yenilenmesine ilişkin görüşmeler Ağustos-Eylül’de başlayacak”

Yılda 700 milyon kilovat saat elektrik alım garantisi olan sözleşmenin 2024 Mart ayında sona ereceğini belirten Şentürk, yenilenmesine ilişkin görüşmelerin ise Ağustos-Eylül ayında başlayacağını kaydetti.

Şentürk, görüşme süresinin 6 ay olduğuna yönelik de bilgi vererek, Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun talep edip, onaylaması halinde sözleşmenin 3 yıl daha uzatılabileceğini ifade etti.

“Anlaşılır, anlaşılmaz başka opsiyon da bulunabilir” dedi.

“30 bin ton yakıt alınacak”

Şentürk, 2021 Temmuz, 2022 Mart dönemini kapsayan alacaklarının 560 milyon TL’sini ödendiklerini, diğer yarısıyla ilgili takvimlendirme beklediklerini söyledi.

Öte yandan Şentürk, 2.5 aylık enerji üretimine yetecek, 30 bin ton yakıt alımına yönelik sipariş verdiklerini de ifade etti.

ESKİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ NE DÜŞÜNÜYOR?

Eski Kıb-Tek Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu:

AKSA’ya verilen 28 milyon dolara yılda 3-4 Teknecik Elektrik Santrali daha devreye girebilirdi

Eski Kıb-Tek Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu, AKSA ile yılda 700 milyon kilovat saat enerji alım garantisi olduğunu söyledi, sözleşmenin 2024’te sona ereceğini belirtti.

Avcıoğlu, sözleşmenin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin opsiyon olduğundan da bahsetti, Kıb-Tek’in ürettiği yıllık enerjinin her yıl değişkenlik gösterdiğini, söz konusu rakamın bu yıl için 900 milyon kilovat saat olduğunu kaydetti.

Kıb-Tek’in AKSA’ya kilovat saat başına 4.09 cent kira bedeli ödediğini ifade eden Avcıoğlu, bunun yılda 28.67 milyon dolara denk geldiğini dile getirdi, “Kira bedeli enflasyon oranı kadar artar. 2020’de bu rakam kilovat saat başına 3.69 cent idi. Geçtiğimiz yıl 3.81 cent, bu sene de 4.09 cente çıktı” dedi.

Avcıoğlu, sözleşme gereği 2023 Mart ayında müzakereye başlanması gerektiğini aktararak, “Sözleşme uzayacak mı uzamayacak mı müzakereler yapılır. Bu müzakere için de 6 aylık süre vardır. Eylül 2023’e kadar süreç tamamlanmalıdır” şeklinde konuştu.

AKSA’ya ödenen rakamın ‘fahiş’ bir rakam olduğunu dile getiren Avcıoğlu, “AKSA’ya verilen 28 milyon dolara 2 jenaratör alınabilir, yılda 3-4 Teknecik Elektrik Santrali daha devreye girebilirdi” dedi. Avcıoğlu, sözleşme bittiğinde AKSA’nın çıkmak istemeyeceğini, görüşmelerde direteceğini de sözlerine ekledi.

SENDİKA NE DÜŞÜNÜYOR?

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç:

Hükümet krizinin nedeni AKSA ile Karadeniz Elektrik arasındaki kavgadır

Öte yandan El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç da AKSA sözleşmesinin 2024 Mart ayında sona ereceğini söyledi, “Hükümet krizinde yaşananlar, AKSA ile Karadeniz Elektrik arasındaki kavgadır” dedi.

Yaşananları yalnızca Kıb-Tek üzerinde değerlendirmenin yanlış olduğunu ifade eden Özkıraç, “Kıb-Tek, kooperatifleri elden çıkarmak istiyorlar. Ankara’daki iktidarın empoze ettiği budur. Hükümet değişikliğinin nedeni budur” şeklinde konuştu.

Özkıraç, “Bu hükümet kukla bile değil” yorumunda bulundu.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Amca: “Kesintilerin sebebi AKSA’ya borcumuzdur”