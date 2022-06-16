Elektrikler yine kesilecek!

Kıb-Tek, bugün de üretim yetersizliği nedeniyle ülke genelinde 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacağını duyurdu, kesintilerin 17:30’dan itibaren başladığını da belirtti.

GENEL KESİNTİ UYARISI

Değerli Tüketicilerimiz, 16.06.2022 tarihinde KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı olarak saat 17:30'dan itibaren 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılmaya başlanmıştır.