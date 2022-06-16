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Elektrikler yine kesilecek!

Elektrikler yine kesilecek!

Kıb-Tek, bugün de üretim yetersizliği nedeniyle ülke genelinde 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacağını duyurdu, kesintilerin 17:30’dan itibaren başladığını da belirtti.

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Kıb-Tek, bugün de üretim yetersizliği nedeniyle ülke genelinde 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacağını duyurdu, kesintilerin 17:30’dan itibaren başladığını da belirtti.

 

GENEL KESİNTİ UYARISI

Değerli Tüketicilerimiz, 16.06.2022 tarihinde KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı olarak saat 17:30'dan itibaren 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılmaya başlanmıştır.

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