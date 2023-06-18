Elektrik tellerinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu
Yeşilırmak'ta bugün elektrik tellerinin kıvılcım atması sonucu yangın paniğe yol açtı, yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü.
A+A-
Yeşilırmak'ta bugün elektrik tellerinin kıvılcım atması sonucu yangın paniğe yol açtı, yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Savaş Tepe Mevkiinde saat 12.15'te çıkan yangına İtfaiye, Orman Dairesi ekipleri ile askeri personel ve köy halkı müdahale etti.
Yangın sonucu yaklaşık bir buçuk dönümlük arazi içerisindeki maki bitki örtüsü ve kuru otlar yandı.
Bu haber toplam 126 defa okunmuştur
Etiketler : yangin